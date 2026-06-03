Entenda como funciona a concessão do título de cidadão honorário em Belo Horizonte

Acontecimentos recentes levantaram dúvidas sobre como uma pessoa é escolhida para receber a maior honraria da cidade. A cidadania honorária é destinada a pessoas que não nasceram em Belo Horizonte, mas que prestaram serviços de grande relevância para a comunidade. Essas contribuições podem ser em áreas diversas, como cultura, ciência, política ou ações sociais que beneficiaram diretamente os moradores.

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Como funciona o processo

Diferente do que muitos imaginam, a concessão do título de cidadão honorário não passa por votação em plenário. O processo é mais direto e segue regras internas da Câmara Municipal. Entenda as etapas:

Proposta de um vereador : Qualquer parlamentar pode iniciar o processo ao apresentar um projeto de resolução com o nome do homenageado.

Justificativa detalhada: O projeto precisa ser acompanhado de uma justificativa que comprove os feitos da pessoa e a sua ligação com a cidade, explicando por que ela merece a honraria.

Aprovação direta: A proposta não é submetida ao plenário. O título é concedido diretamente pelo vereador proponente, que tem o direito de conceder até três honrarias deste tipo por ano.

Oficialização: Com a decisão do vereador, a Câmara promulga a resolução, oficializando a homenagem. O ato é então publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Receber a cidadania honorária é um ato puramente simbólico. O título não concede benefícios financeiros, isenção de impostos ou qualquer tipo de privilégio legal ao homenageado. A honraria funciona como um reconhecimento público da cidade pelos serviços prestados por alguém que, embora não seja natural de Belo Horizonte, contribuiu para seu desenvolvimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.