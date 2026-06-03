Assine
overlay
Início Trends
Minas Gerais

Entenda como funciona a concessão do título de cidadão honorário em Belo Horizonte

Entenda os critérios desta homenagem, que dispensa aprovação do plenário

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
03/06/2026 15:16

compartilhe

SIGA
×
Entenda como funciona a concessão do título de cidadão honorário em Belo Horizonte
A Câmara Municipal de Belo Horizonte, palco das decisões sobre a concessão do título de cidadão honorário. crédito: Flickr/ Talk2lurch

Acontecimentos recentes levantaram dúvidas sobre como uma pessoa é escolhida para receber a maior honraria da cidade. A cidadania honorária é destinada a pessoas que não nasceram em Belo Horizonte, mas que prestaram serviços de grande relevância para a comunidade. Essas contribuições podem ser em áreas diversas, como cultura, ciência, política ou ações sociais que beneficiaram diretamente os moradores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Como funciona o processo

Diferente do que muitos imaginam, a concessão do título de cidadão honorário não passa por votação em plenário. O processo é mais direto e segue regras internas da Câmara Municipal. Entenda as etapas:

  • Proposta de um vereador: Qualquer parlamentar pode iniciar o processo ao apresentar um projeto de resolução com o nome do homenageado.

  • Justificativa detalhada: O projeto precisa ser acompanhado de uma justificativa que comprove os feitos da pessoa e a sua ligação com a cidade, explicando por que ela merece a honraria.

  • Aprovação direta: A proposta não é submetida ao plenário. O título é concedido diretamente pelo vereador proponente, que tem o direito de conceder até três honrarias deste tipo por ano.

  • Oficialização: Com a decisão do vereador, a Câmara promulga a resolução, oficializando a homenagem. O ato é então publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Receber a cidadania honorária é um ato puramente simbólico. O título não concede benefícios financeiros, isenção de impostos ou qualquer tipo de privilégio legal ao homenageado. A honraria funciona como um reconhecimento público da cidade pelos serviços prestados por alguém que, embora não seja natural de Belo Horizonte, contribuiu para seu desenvolvimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay