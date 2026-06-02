Qual a diferença entre facção criminosa e organização terrorista?

A discussão sobre a diferença entre facção criminosa e organização terrorista ganhou força no Brasil após os Estados Unidos incluírem, em maio de 2026, o PCC e o Comando Vermelho em sua lista de organizações terroristas. Embora ambos usem a violência, seus objetivos e métodos são fundamentalmente distintos, o que torna a classificação um tema complexo e controverso.

Facções criminosas, como as que atuam no país, têm como principal objetivo o lucro. Suas atividades giram em torno de negócios ilícitos, como o tráfico de drogas, a extorsão e o roubo. A violência, nesse contexto, é uma ferramenta para garantir o controle de territórios, eliminar concorrentes e intimidar as forças de segurança, protegendo assim suas fontes de renda.

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Já as organizações terroristas buscam, acima de tudo, alcançar metas políticas, religiosas ou ideológicas. O uso do terror não é apenas um meio, mas o próprio fim. O objetivo é espalhar o medo na população civil para coagir governos, desestabilizar a ordem social e impor uma agenda específica. O lucro pode ser uma consequência, mas nunca a motivação central.

Objetivos e métodos são as chaves

Para entender a diferença de forma clara, basta analisar a motivação por trás de cada ato. Uma facção criminosa ataca um grupo rival para dominar um ponto de venda de drogas. Uma organização terrorista promove um atentado em um local público para forçar a mudança de uma política governamental.

As principais distinções podem ser resumidas em três pontos:

Propósito: O de uma facção é financeiro, enquanto o de um grupo terrorista é ideológico.

Alvo: Facções geralmente direcionam a violência a rivais e agentes do Estado que ameaçam seus negócios. Grupos terroristas miram em civis de forma indiscriminada para maximizar o pânico.

Resultado esperado: O grupo criminoso busca a continuidade e expansão de suas atividades lucrativas. O terrorista quer uma mudança política ou social radical.

A polêmica classificação americana, concretizada em maio de 2026 com a inclusão do PCC e do Comando Vermelho, reside nas implicações práticas. A medida, parte de uma ampliação do conceito de terrorismo promovida pelo governo Trump em seu segundo mandato para incluir redes criminosas transnacionais ligadas ao narcotráfico, também abrangeu outros grupos como o Tren de Aragua e os cartéis de Sinaloa e Los Soles. Com a designação, sanções financeiras internacionais, restrições de viagem e cooperação militar já estão em vigor, gerando um intenso debate no Brasil sobre a adequação da medida para a realidade do crime organizado local e suas consequências para as estratégias de segurança pública. Vale notar que a classificação não é necessariamente permanente, como mostra o precedente das FARC, que foram removidas da lista em 2021 após o acordo de paz na Colômbia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.