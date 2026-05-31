EUA passam a classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas; entenda os impactos da decisão

O anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a inclusão do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) em listas de terrorismo reacendeu o debate sobre o alcance internacional das facções brasileiras. A medida envolve a classificação dos grupos como “Terroristas Globais Especialmente Designados” e a intenção de enquadrá-los também como Organizações Terroristas Estrangeiras. Assim, o comunicado, assinado pelo secretário Marco Rubio, inicia um processo com efeitos diretos sobre finanças, circulação de integrantes e cooperação internacional.

Esse movimento ocorre em um cenário de crescente preocupação de autoridades do governo Donald Trump com o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro na América Latina. A classificação atinge diretamente redes consideradas transnacionais, que, segundo órgãos de segurança, ultrapassaram há anos os limites das fronteiras brasileiras. Ou seja, alcançando países vizinhos e, em alguns casos, ligações com intermediários nos Estados Unidos e na Europa.

O anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a inclusão do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) em listas de terrorismo reacendeu o debate sobre o alcance internacional das facções brasileiras – depositphotos.com / fireandstone



O que significa classificar CV e PCC como terroristas globais?

Ao colocar o Comando Vermelho e o PCC na lista de Terroristas Globais Especialmente Designados, o governo dos EUA aciona um conjunto de sanções financeiras e jurídicas. Assim, o foco principal está no bloqueio de bens e na proibição de qualquer transação realizada por pessoas ou instituições sujeitas à jurisdição norte-americana. Isso vale para contas bancárias, imóveis, investimentos e qualquer tipo de interesse em bens controlado direta ou indiretamente por integrantes, facilitadores ou empresas ligadas às facções.

Na prática, bancos e intermediários financeiros que operam em dólares ou que têm conexões com o sistema norte-americano passam a ser pressionados a identificar e interromper fluxos de dinheiro associados a esses grupos. Dessa forma, o objetivo é dificultar o acesso das facções a canais formais de movimentação de recursos. Afinal, eles são considerados essenciais para lavar lucros obtidos com o tráfico de drogas, tráfico de armas e outras atividades ilícitas.

Outra consequência é o aumento do risco jurídico para qualquer pessoa ou empresa que, mesmo sem vínculo ideológico, mantenha negócios com intermediários que tenham conexão com CV ou ao PCC. Ademais, a legislação antiterrorismo dos EUA prevê punições para quem oferece apoio material, serviços, tecnologia, transporte ou qualquer tipo de assistência que possa fortalecer organizações enquadradas nessa categoria.

Quais são os efeitos da designação como Organização Terrorista Estrangeira?

A designação de Organização Terrorista Estrangeira é ainda mais rígida, pois amplia o alcance penal nos Estados Unidos. A partir desse enquadramento, torna-se crime, para qualquer pessoa sob jurisdição norte-americana, fornecer conscientemente apoio material, recursos financeiros, treinamento ou equipamentos aos grupos classificados. A definição de apoio material é ampla e inclui desde dinheiro e armas até serviços de comunicação, transporte e hospedagem.

Além do aspecto financeiro, a medida impacta diretamente a circulação de integrantes e representantes das facções. Estrangeiros associados a grupos listados como organizações terroristas podem ter vistos negados e impedidos de entrar no território norte-americano. Ademais, em determinados casos, enfrentar processos de deportação. Assim, esse tipo de restrição busca limitar encontros presenciais, negociações e eventuais contatos com outras redes criminosas no país.

Para autoridades dos EUA, combinar a lista de Terroristas Globais Especialmente Designados com o status de Organização Terrorista Estrangeira aumenta a capacidade de pressão sobre financiadores, laranjas e facilitadores espalhados por diferentes países. A palavra-chave central nesse contexto é terrorismo, usada não apenas em casos de motivação ideológica, mas também em situações em que o crime organizado é visto como ameaça direta à segurança nacional norte-americana.

Por que a classificação de terrorismo gera controvérsia entre Brasil e EUA?

A definição de terrorismo aplicada pelo governo dos Estados Unidos não coincide necessariamente com a interpretação jurídica que se adota no Brasil. Técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública sustentam que o CV e o PCC atuam com foco predominante em lucro ilícito, por meio do tráfico de drogas, armas e outros crimes patrimoniais. Ademais, sem se basear em motivações de ódio étnico, religioso ou político, critérios muitas vezes associados ao conceito de organização terrorista na legislação brasileira.

Essa diferença de entendimento gera um ponto de tensão na cooperação internacional. De um lado, autoridades norte-americanas enquadram as facções como grupos terroristas para ampliar os instrumentos legais de combate financeiro e migratório. De outro, o governo brasileiro, em diferentes gestões, adota postura cautelosa, argumentando que o rótulo de terrorismo deve ter aplicação restrita, com alinhamento às definições previstas em lei interna.

Ponto jurídico: a legislação brasileira estabelece critérios específicos para caracterizar terrorismo, geralmente associados a motivação ideológica, política, xenófoba, religiosa ou de preconceito.

a legislação brasileira estabelece critérios específicos para caracterizar terrorismo, geralmente associados a motivação ideológica, política, xenófoba, religiosa ou de preconceito. Ponto operacional: mesmo sem enquadrar as facções como terroristas, órgãos brasileiros mantêm acordos de cooperação em inteligência, extradição e combate ao tráfico internacional com os EUA.

mesmo sem enquadrar as facções como terroristas, órgãos brasileiros mantêm acordos de cooperação em inteligência, extradição e combate ao tráfico internacional com os EUA. Ponto diplomático: a forma como esses grupos são classificados pode afetar negociações bilaterais e a percepção externa sobre o sistema de justiça brasileiro.

Quais impactos essa medida pode ter no combate ao crime organizado?

Embora a medida seja tomada de forma unilateral pelos Estados Unidos, seus efeitos tendem a repercutir em outros países devido ao peso do sistema financeiro norte-americano. Afinal, bancos de várias regiões do mundo, para evitar sanções, costumam seguir as listas de sanções e terrorismo que Washington emite. Por isso, o fato pode levar instituições na América do Sul, Europa e Caribe a reforçar filtros contra movimentações suspeitas associadas ao Comando Vermelho e ao PCC.

Entre os possíveis impactos práticos, especialistas em segurança e finanças ilícitas apontam:

Maior rastreabilidade de recursos: transferências internacionais em dólar ligadas a intermediários suspeitos tendem a ser monitoradas com mais rigor. Pressão sobre laranjas e empresas de fachada: qualquer empresa conectada às facções, mesmo informalmente, corre risco de bloqueio e encerramento de contas. Dificuldade para viagens e encontros presenciais: integrantes com atuação internacional podem enfrentar mais barreiras em fronteiras e aeroportos. Incremento da cooperação em inteligência: a troca de informações entre agências norte-americanas e sul-americanas tende a se intensificar.

Ao mesmo tempo, analistas chamam atenção para um possível efeito colateral. Ou seja, parte das operações financeiras pode migrar ainda mais para canais informais, uso de dinheiro em espécie, criptomoedas pouco rastreadas e sistemas paralelos de compensação, o que exige atualização constante das estratégias de investigação.

A diferença de entendimento sobre terrorismo gera um ponto de tensão na cooperação internacional – depositphotos.com / Santiaga



Como o debate sobre terrorismo pode influenciar políticas públicas?

O enquadramento de facções brasileiras em listas de terrorismo reacende discussões internas sobre a necessidade de ajustes na legislação de combate ao crime organizado. Entre os temas frequentemente citados estão o fortalecimento de mecanismos de confisco de bens, a ampliação de ações conjuntas entre polícias estaduais e federais e o aprimoramento de acordos de extradição e assistência jurídica internacional.

Também entram em pauta políticas de prevenção, como controle mais rigoroso de fronteiras, fiscalização de movimentações suspeitas no sistema financeiro e monitoramento de atividades econômicas suscetíveis à lavagem de dinheiro, incluindo comércio de combustíveis, transporte de cargas e o uso de empresas digitais. Para autoridades envolvidas na área de segurança, a tendência é que a cooperação entre Brasil e Estados Unidos continue, ainda que existam divergências sobre o uso do rótulo de terrorismo para classificar o CV e o PCC.

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Dessa forma, a designação norte-americana funciona como um sinal de alerta sobre o caráter transnacional das facções brasileiras e sobre a necessidade de respostas coordenadas. O debate público em torno do termo terrorismo, mesmo marcado por diferentes interpretações, acaba evidenciando o desafio de lidar com grupos que combinam estrutura de crime organizado, expansão internacional e forte impacto na segurança regional.