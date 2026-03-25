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Oração ou meditação: os benefícios da pausa diária para a saúde mental

Estudos mostram que práticas contemplativas podem reduzir o estresse e a ansiedade; veja como começar a incluir um momento de silêncio no seu dia

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
25/03/2026 15:59

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Oração ou meditação: os benefícios da pausa diária para a saúde mental
A oração é uma das práticas contemplativas que promove equilíbrio emocional e reduz o estresse, melhorando a saúde mental no dia a dia. crédito: jcomp/ Freepik

Em meio a uma rotina cada vez mais acelerada, a busca por uma pausa para cuidar da mente tem se tornado essencial. Práticas contemplativas como a oração e a meditação, presentes em diversas culturas e religiões, ganham cada vez mais destaque como ferramentas acessíveis para promover o equilíbrio emocional. Independentemente da crença, reservar alguns minutos do dia para o silêncio e a introspecção pode trazer benefícios diretos para a saúde mental.

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O principal efeito dessas práticas contemplativas é a redução dos níveis de estresse e ansiedade. Ao focar a atenção na respiração ou em uma intenção específica, o corpo tende a relaxar, diminuindo a produção de cortisol, o hormônio associado ao estresse. Esse estado de calma ajuda a clarear os pensamentos, melhorar a concentração e aumentar a sensação de bem-estar geral.

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Seja por meio da oração, que busca uma conexão espiritual, ou da meditação, focada na atenção plena ao presente, o objetivo é criar um espaço de tranquilidade. A prática regular fortalece a capacidade de lidar com as pressões diárias de forma mais serena, além de estimular o autoconhecimento e a inteligência emocional.

Como incluir a prática no dia a dia

Adotar esse hábito é mais simples do que parece e não exige muito tempo. A consistência é mais importante que a duração, principalmente no começo. Veja alguns passos para começar:

  • Escolha um momento: pode ser ao acordar, antes de dormir ou durante uma pausa no trabalho. O ideal é que seja um horário em que você tenha menos chances de ser interrompido.

  • Encontre um lugar tranquilo: sente-se em uma posição confortável em um cômodo silencioso. Desligue as notificações do celular para evitar distrações.

  • Comece com pouco tempo: cinco minutos por dia são suficientes para começar a sentir os benefícios. Com o tempo, você pode aumentar a duração se sentir necessidade.

  • Defina um foco: na oração, o foco pode ser uma conversa, um agradecimento ou um pedido. Na meditação, concentre-se no fluxo da sua respiração, sentindo o ar entrar e sair.

  • Não se julgue: é natural que a mente se distraia com outros pensamentos. O exercício consiste em perceber a distração e, gentilmente, trazer a atenção de volta ao seu foco, seja ele a respiração ou a oração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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ansiedade estresse meditacao oracao praticas-contemplativas saude-mental

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