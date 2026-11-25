Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Caminhantes frequentemente notam pequenas caixas impermeáveis, parafusos e pedras falsas em locais inusitados de parques e florestas. Em 99% dos casos, esses itens pertencem ao geocaching, um jogo ao ar livre praticado em todo o mundo.

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A atividade consiste em procurar recipientes escondidos com o uso de coordenadas de GPS. Os participantes compartilham essas localizações para que outros jogadores encontrem o ponto designado.

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Onde os recipientes ficam escondidos

Os itens do jogo podem ser encontrados em:

florestas;

parques;

trilhas turísticas;

centros urbanos.

Os esconderijos nem sempre seguem o formato de caixas tradicionais. Os jogadores usam a criatividade com pedras falsas, tubos bem vedados, parafusos falsos e pequenos ímãs fixados em estruturas metálicas.

O conteúdo das caixas

O interior desses recipientes costuma abrigar:

um pequeno caderno chamado livro de registro, no qual o visitante anota a data e seu apelido;

pequenos brinquedos;

chaveiros;

moedas;

outros presentes simbólicos.

Os participantes podem trocar os objetos encontrados. A regra estabelece que, ao retirar qualquer item, a pessoa deve deixar outro de valor igual ou superior.

Como reconhecer um recipiente

Não há modelo universal para esses recipientes. Eles podem ser transparentes, pretos, verdes, metálicos ou produzidos para imitar elementos naturais. Três elementos indicam que o objeto faz parte do jogo:

fecho hermético e à prova d'água: o invólucro protege anotações em papel da chuva e da umidade;

camuflagem incomum: uso de pedra artificial, parafuso falso, ímã ou tubo preso a metais;

marcações do jogo: presença da palavra "Geocache", código de identificação ou menção ao site Geocaching.com.

Também é possível confirmar a descoberta por meio do aplicativo oficial do Geocaching ou pelo site do serviço, onde mapas revelam dicas e locais exatos.

Por que deixar o objeto no local

Ao encontrar uma caixa, recoloque-a exatamente onde estava. O item representa o objetivo de buscas que demandaram horas de empenho de outros participantes, e sua retirada prejudica a atividade coletiva. Caso note danos, água acumulada ou violação no recipiente, a recomendação é avisar o proprietário em vez de descartar o material.

Quando acionar as autoridades

A presença do objeto exige denúncia quando apresentar características suspeitas. Se o item parecer um artefato explosivo improvisado, contiver substâncias duvidosas ou estiver perto de parques infantis com risco de manuseio por crianças, não investigue sozinho.

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Fotografe o material a uma distância segura, registre as coordenadas e comunique o caso à polícia municipal.