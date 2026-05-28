O motivo psicológico por trás dos souvenirs de viagem explica por que ninguém resiste a um simples ímã de geladeira

Em muitas viagens, a cena se repete: a pessoa circula por lojas cheias de pequenos objetos, examina imãs de geladeira, chaves de metal com o nome da cidade e miniaturas de monumentos. Mesmo sem grande utilidade prática, esses souvenirs ocupam espaço na mala e na memória. A repetição desse comportamento em diferentes culturas chama a atenção de antropólogos, psicólogos e sociólogos, que observam nesse gesto cotidiano um fenômeno social e mental consistente, e não apenas um hábito de consumo qualquer.

A partir dos anos 1970, estudos em antropologia do turismo, como os de Dean MacCannell e Nelson Graburn, passaram a tratar a viagem como um tipo de ritual moderno. Nessa leitura, a pessoa sai de seu cotidiano, entra em um tempo extraordinário durante o deslocamento e depois retorna à rotina. Os souvenirs aparecem como marcas materiais desse tempo separado. Ao comprar um pequeno artesanato ou um imã, o viajante cria um objeto que sinaliza essa passagem, estabelece um antes e um depois e registra a experiência em forma física.

Souvenir de viagens – depositphotos.com / natalia.milko@gmail.com

Souvenirs de viagem e a ideia de ancoradouro de memória

A psicologia cognitiva ajuda a explicar por que muitas pessoas sentem necessidade de levar algo concreto de cada lugar que visitam. Diversas pesquisas sobre memória autobiográfica mostram que lembranças pessoais se apoiam em pistas contextuais. Fotografias, cheiros, sons e objetos atuam como gatilhos que facilitam o acesso a episódios guardados no cérebro. A memória, nesse sentido, não funciona como gravação fiel, mas como reconstrução constante, orientada por sinais externos.

Estudos de psicologia ambiental, como os de Clare Cooper Marcus e de pesquisadores que analisam objetos de apego em casas e escritórios, indicam que itens trazidos de viagens se transformam em marcadores de identidade e de história de vida. O souvenir de viagem age como um ancoradouro de memória: ele condensa um cenário, um clima, uma conversa e uma emoção específica em um único ponto material. Quando a pessoa toca a miniatura ou vê o imã diariamente, o objeto reativa redes de associação e contribui para a sensação de continuidade do eu ao longo do tempo.

Souvenir de viagens – depositphotos.com / AndyCandy

Como um pequeno objeto transforma experiências em matéria física?

As teorias da cultura material destacam o papel dos objetos na estabilização de experiências abstratas. Autores como Daniel Miller mostram que pessoas não apenas consomem coisas, mas também usam as coisas para contar histórias sobre si. Um souvenir de viagem cumpre exatamente essa função. Ele transforma algo passageiro, como caminhar por uma cidade desconhecida, em algo palpável. Assim, a experiência efêmera se converte em item permanente, que ocupa um lugar específico na casa.

Essa transformação segue alguns mecanismos psicológicos conhecidos. Primeiro, a materialização: a experiência, que existe apenas na mente, passa ao mundo físico. Depois, a repetição visual: a pessoa vê o objeto com frequência e reforça a lembrança. Por fim, a associação: o cérebro cria conexões entre a forma, a textura e as cores do souvenir e elementos específicos da viagem. Pesquisas em memória dependente de contexto mostram que essas associações aumentam a probabilidade de retomada de detalhes da situação original, mesmo muitos anos depois.

Imãs de geladeira ficam em um local de alta circulação, o que reforça o contato diário com a lembrança.

ficam em um local de alta circulação, o que reforça o contato diário com a lembrança. Miniaturas de monumentos recuperam a imagem icônica do lugar visitado e condensam a paisagem em pequena escala.

recuperam a imagem icônica do lugar visitado e condensam a paisagem em pequena escala. Artesanatos locais carregam materiais, técnicas e símbolos da cultura anfitriã, o que amplia a rede de significados atrelada à viagem.

Souvenirs de viagem como prova social e capital cultural

A sociologia do consumo observa que o souvenir de viagem não atua apenas na esfera íntima da memória. Ele também opera como mensagem social. Pierre Bourdieu descreveu o conceito de capital cultural para designar conhecimentos, gostos e referências que funcionam como recursos simbólicos. Em muitos contextos urbanos, visitar certos destinos, conhecer museus específicos ou participar de festivais sinaliza pertencimento a determinados grupos sociais. O souvenir ajuda a materializar esse repertório.

Nessa linha, as teorias de consumo demonstrativo, derivadas de Thorstein Veblen e atualizadas em estudos de marketing e sociologia, apontam que objetos expostos em casa ou no trabalho cumprem função de prova social. Imãs de cidades estrangeiras, miniaturas de monumentos famosos ou peças de artesanato típico comunicam ao círculo social que o viajante se deslocou, viveu aquela experiência e dispõe de recursos financeiros, de tempo e de informação para realizar a viagem. O objeto se converte em prova social de deslocamento.

A pessoa exibe o souvenir em um espaço visível, como sala, cozinha ou mesa de trabalho. Visitantes observam o objeto, reconhecem o lugar ou perguntam sobre a origem. O viajante narra a experiência, reforça sua identidade como alguém que circula e acumula repertório cultural. O grupo ajusta suas percepções sobre o status, o gosto e o nível de informação desse indivíduo.

Rituais de viagem, identidade e pertencimento

Antropólogos que estudam rituais de viagem identificam padrões repetidos em diferentes contextos: preparação do roteiro, deslocamento, registro em fotos, compra de lembranças e retorno com relatos. O ato de adquirir souvenirs entra nesse roteiro como etapa quase obrigatória. Ele demarca a transição entre o tempo da viagem e o tempo da volta. A pessoa não apenas retorna com lembranças internas; ela traz objetos que ajudam a reintegrar a experiência à rotina.

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Pesquisas em psicologia social mostram que identidades se constroem em relação a grupos. Assim, o souvenir de viagem também permite expressar pertencimentos múltiplos. Um objeto pode sinalizar afinidade com uma cultura específica, com um estilo de turismo (aventura, cultural, religioso) ou com um valor coletivo, como apreço por artesanato local. Ao dispor esses itens lado a lado, o viajante monta um mosaico de si mesmo, visível para familiares, amigos e colegas, e mantém vivas as conexões entre passado, presente e futuros deslocamentos.