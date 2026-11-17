Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Federal Communications Commission (FCC), traduzida como Comissão Federal de Comunicações, aceitou o pedido da Starlink Spectrum Holdings para adquirir licenças do Specialized Mobile Radio Service (Serviço Móvel Especializado) na faixa de 800 MHz da empresa Grain Management. O anúncio oficial da agência reguladora ocorreu no último dia 10 de novembro.

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O negócio pode atingir o valor de 8 bilhões de dólares, de acordo com informações divulgadas pelo jornal "The Wall Street Journal". A operação foi descrita por Elon Musk como "a última peça crítica do quebra-cabeça de espectro necessária para a SpaceX fornecer cobertura telefônica completa na América".

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Em documento protocolado em outubro, a SpaceX afirmou que a medida pretende assegurar acesso à banda larga móvel de alta velocidade a toda a população dos Estados Unidos. A FCC validou a declaração ao registrar que a cobertura do serviço sem fio alcançará "aproximadamente 100% da população dos Estados Unidos".

Resistência das operadoras tradicionais

A iniciativa amplia as tensões com as três maiores operadoras do mercado norte-americano: Verizon, AT&T e T-Mobile. As três companhias rejeitaram solicitações prévias de Musk para integrar o serviço móvel da SpaceX às suas redes já estabelecidas.

Representadas pela CTIA, associação do setor de telecomunicações sem fio, as corporações alertaram a FCC de que a liberação de espectro pode trazer consequências para consumidores dependentes da expansão contínua da capacidade de rede. De forma isolada, a T-Mobile também apelou ao órgão regulador, pontuando que a qualidade do 5G pode cair com a abertura de novas faixas.

Em resposta ao avanço concorrencial, as três operadoras revelaram em outubro uma parceria conjunta via satélite direcionada ao atendimento de regiões remotas. Em outra frente de investimentos, a SpaceX aplicou 17 bilhões de dólares na compra de frequências da EchoStar, controladora da Boost Mobile, em negociação autorizada pela FCC em maio.

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Em manifestação ao veículo "Moneywise", um porta-voz da T-Mobile declarou: "Recebemos bem a concorrência porque ela nos estimula a melhorar e cria mais valor para os clientes. Espectro e torres sozinhos não formam uma rede. Construir uma rede sem fio líder, fornecer serviços de primeira linha e conquistar a confiança do cliente exige tempo considerável, investimento e conhecimento técnico. A tecnologia de satélite tem um papel importante na extensão da conectividade, mas é complementar às redes terrestres".