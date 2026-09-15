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SpaceX se prepara para realizar primeiro voo orbital de seu megafoguete Starship

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AFP
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Repórter
15/09/2026 18:09

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A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (15) que pretende colocar em órbita nos próximos dias seu megafoguete Starship, uma etapa fundamental no desenvolvimento deste gigantesco veículo concebido para chegar um dia à Lua e a Marte.

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Este primeiro voo orbital deve ocorrer, no mínimo, dentro de uma semana, com decolagem prevista do Texas a partir das 8h15, no horário de Brasília, na terça-feira.

Durante este 14º voo de teste do foguete, a SpaceX também tentará ampliar sua constelação de internet via satélite com o lançamento de 26 satélites Starlink de nova geração.

O teste inaugurará uma nova fase no desenvolvimento do foguete, com a realização de um voo orbital em vez das trajetórias suborbitais feitas até agora.

Ao contrário de seus concorrentes, a empresa de Musk aposta no lançamento de vários protótipos para corrigir rapidamente os problemas encontrados em condições reais de voo.

Vários testes da Starship terminaram, assim, em explosões espetaculares.

O último teste do lançador, realizado em julho, um mês depois da oferta pública inicial recorde da empresa nos Estados Unidos, foi, de modo geral, um sucesso.

No entanto, ainda há muito a fazer antes que esse foguete, que a SpaceX pretende tornar totalmente reutilizável, possa realizar voos comerciais ou chegar à Lua ou a Marte.

Entre as próximas etapas estão realizar um voo em órbita, mas também dominar o reabastecimento do foguete uma vez no espaço e até mesmo recuperar a nave.

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cha/sia/ad/cr/lm/ic

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