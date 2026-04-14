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Amazon anuncia compra da operadora de satélites Globalstar

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AFP
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Repórter
14/04/2026 12:01

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A Amazon anunciou, nesta terça-feira (14), a aquisição da operadora de satélites americana Globalstar para fortalecer sua posição contra a concorrente Starlink, pertencente ao bilionário Elon Musk. 

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A gigante americana propõe pagar até 90 dólares por ação da Globalstar, seja em dinheiro ou com suas próprias ações, segundo um comunicado. A transação avaliaria a empresa em 11,6 bilhões de dólares (58,2 bilhões de reais, na cotação atual).

As duas empresas "anunciaram a conclusão de um acordo definitivo de fusão pelo qual a Amazon adquirirá a Globalstar", afirmaram. 

O acordo permitirá que a Amazon integre os satélites e as radiofrequências da Globalstar, fortalecendo seu setor de conectividade espacial. 

Assim como a Starlink, marca da SpaceX especializada em telecomunicações via satélite, a Amazon também entrou nesse setor, que permite aos usuários em áreas sem cobertura de rede móvel fazer ligações, enviar mensagens SMS e se conectar à internet. 

O grupo Amazon, fundado por Jeff Bezos, começou a lançar seus primeiros satélites de teste em outubro de 2023. No entanto, a implantação de sua constelação em órbita baixa da Terra foi adiada, e a empresa atualmente possui apenas 200 satélites em órbita, apesar de sua meta final de 3.200. 

O serviço, chamado "Amazon Leo", ainda não foi implantado em larga escala e nenhuma data de lançamento foi anunciada. 

A Starlink, por sua vez, atingiu a marca de 10.000 satélites em março e afirma ter mais de nove milhões de clientes em todo o mundo.

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dax-mng/jlo/pc/mab/aa-jc

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