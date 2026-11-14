Brasil enfrenta México por vaga no Mundial de Mobile Legends
Duelo em melhor de sete partidas garante ao vencedor classificação direta para o M8 World Championship, em Istambul, na Turquia
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A equipe brasileira DreamMax enfrenta a mexicana LYON neste sábado (14), às 16h, pela grande final do 2026 MLBB AMER Championship Tour Brazil (MCT AMER BR), principal campeonato regional de Mobile Legends: Bang Bang. A decisão será realizada no Alfra Estúdios, em Alphaville, na cidade de Barueri (SP).
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A disputa será em melhor de sete partidas (MD7) e vale o título das Américas, além de uma vaga direta no M8 World Championship, torneio mundial previsto para ocorrer em Istambul, na Turquia. O vice-campeão ainda terá uma oportunidade de classificação por meio da etapa Wild Card, em Bangkok, na Tailândia.
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A DreamMax chega à decisão após vencer a 9z Team por 4 a 2 na semifinal. Já a LYON garantiu sua classificação com uma vitória por 4 a 3 sobre a Vendetta.
Além das partidas, o evento terá atrações para o público, como batalha de rap, concurso de cosplay, show de abertura e encontro com jogadores profissionais e influenciadores.
Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 5. A organização também anunciou transporte gratuito em ônibus saindo da Estação de Metrô Liberdade, de hora em hora, a partir das 15h.
Serviço
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Data: sábado, 14 de novembro
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Horário: 16h
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Local: Alfra Estúdios, Alameda Tocantins, 630, Alphaville, Barueri (SP)
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Confronto: DreamMax (Brasil) x LYON (México)
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Ingressos: Sympla
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