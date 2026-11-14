Brasil enfrenta México por vaga no Mundial de Mobile Legends

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A equipe brasileira DreamMax enfrenta a mexicana LYON neste sábado (14), às 16h, pela grande final do 2026 MLBB AMER Championship Tour Brazil (MCT AMER BR), principal campeonato regional de Mobile Legends: Bang Bang. A decisão será realizada no Alfra Estúdios, em Alphaville, na cidade de Barueri (SP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A disputa será em melhor de sete partidas (MD7) e vale o título das Américas, além de uma vaga direta no M8 World Championship, torneio mundial previsto para ocorrer em Istambul, na Turquia. O vice-campeão ainda terá uma oportunidade de classificação por meio da etapa Wild Card, em Bangkok, na Tailândia.

Leia Mais

A DreamMax chega à decisão após vencer a 9z Team por 4 a 2 na semifinal. Já a LYON garantiu sua classificação com uma vitória por 4 a 3 sobre a Vendetta.

Além das partidas, o evento terá atrações para o público, como batalha de rap, concurso de cosplay, show de abertura e encontro com jogadores profissionais e influenciadores.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 5. A organização também anunciou transporte gratuito em ônibus saindo da Estação de Metrô Liberdade, de hora em hora, a partir das 15h.

Serviço