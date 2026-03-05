Leagues Cup anuncia seus grupos e terá jogos no México pela primeira vez

O Inter Miami de Lionel Messi enfrentará os clubes mexicanos Atlético San Luis, Monterrey e León na primeira fase da Leagues Cup de 2026, que contará com jogos no México pela primeira vez.

A quarta edição deste torneio conjunto entre a MLS, composta por equipes dos Estados Unidos e Canadá, e a liga mexicana será disputada entre 4 de agosto e 6 de setembro.

Menos de três semanas antes, a Copa do Mundo, sediada por esses três países norte-americanos, terá terminado.

O Inter Miami, campeão da edição inaugural de 2023 com a ajuda de Messi, então recém-chegado, está entre as 18 franquias da MLS que competem este ano, de um total de 30 da liga norte-americana.

Da Liga MX, 18 equipes lutarão para trazer esse troféu para o México pela primeira vez. O Columbus Crew venceu em 2024 e o Seattle Sounders conquistou o título em 2025, superando o Inter Miami na final.

As 36 equipes participantes serão divididas em dois grupos, um da MLS e outro do México. Os oito melhores times de cada grupo avançarão para as quartas de final, com confrontos entre equipes das duas ligas em cada chave.

O Miami jogará todas as três partidas da primeira fase em seu novo estádio, o Nu Stadium, com inauguração prevista para abril.

O time de Messi vai estrear no dia 5 de agosto contra o Atlético de San Luis e, em seguida, enfrentará o Monterrey no dia 8 e o Club León no dia 12.

Dos 54 jogos da primeira fase, quatro serão disputados pela primeira vez no México.

O Toluca vai receber o Seattle Sounders e o Dallas FC nos dias 5 e 12 de agosto, respectivamente, em seu estádio.

No dia 11 de agosto, o Tigres jogará em casa contra o Vancouver Whitecaps, do atacante alemão Thomas Müller, enquanto o América vai receber o San Diego FC no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, em data ainda a ser definida.

O torneio oferece três vagas para a Copa dos Campeões da Concacaf de 2027, com o campeão se classificando diretamente para as oitavas de final desse torneio.

