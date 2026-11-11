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Estudante cria aquecedor solar com garrafas PET, mas o que chama atenção é a proposta por trás da invenção: tornar essa tecnologia uma alternativa acessível

Com custo de 500 pesos, o projeto sustentável aquece até 50 litros de água; iniciativa ganha força no México com apoio de Claudia Sheinbaum

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
11/11/2026 16:33

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Estudante cria aquecedor solar com garrafas PET, mas o que chama atenção é a proposta por trás da invenção: tornar essa tecnologia uma alternativa acessível
O aquecedor solar &quot;Baño Calientito&quot; oferece água quente para atividades diárias em comunidades rurais, promovendo sustentabilidade e saúde. crédito: Imagem Ilustrativa de IA

O aquecedor solar desenvolvido por Xóchitl Guadalupe Cruz López surgiu como uma resposta prática à falta de água quente em comunidades rurais de Chiapas. Conhecido como "Baño Calientito", o projeto utiliza materiais reciclados, custa aproximadamente 500 pesos mexicanos e consegue aquecer até 50 litros de água.

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O sistema substitui a queima de lenha em regiões frias. O método tradicional acelera o desmatamento e provoca danos à saúde das famílias devido à inalação contínua de fumaça no ambiente doméstico.

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Funcionamento do sistema

O dispositivo opera a partir de princípios diretos da física e do uso de insumos reaproveitados. Garrafas plásticas de dois litros são pintadas de preto para reter a radiação solar e interligadas por mangueiras plásticas.

A água fria entra pela tubulação e circula pelos recipientes, instalados sobre uma armação de madeira. Placas de vidro retiradas de refrigeradores descartados recobrem o conjunto, formando um efeito estufa que potencializa o aquecimento do recurso para banho e outras atividades diárias.

Materiais necessários

A montagem apresenta baixo custo financeiro e reúne componentes acessíveis:

  • garrafas de plástico PET de dois litros pintadas de preto;

  • mangueiras plásticas para a condução do fluxo hídrico;

  • estrutura de sustentação feita com madeira reciclada;

  • vidros reaproveitados de refrigeradores velhos;

  • parafusos e fita adesiva para a fixação das peças.

Apoio institucional e trajetória

A iniciativa ganhou alcance nacional após um vídeo publicado pelo criador Alexis Omman nas redes sociais. A gravação gerou um encontro entre Xóchitl e a presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, realizado em 5 de novembro de 2026.

O governo federal mexicano determinou a formação de uma equipe intersecretarial envolvendo a SEP, a Secretaria de Energia e a Secretaria de Ciência, Humanidades, Tecnologia e Inovação. O grupo busca aperfeiçoar o modelo e registrá-lo perante o Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI) para integrá-lo a políticas habitacionais.

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Atualmente, o aquecedor opera em seis moradias de Chiapas, incluindo a casa da inventora. Envolvida com ciência desde os oito anos, Xóchitl recebeu o "Reconocimiento ICN a la Mujer" do Instituto de Ciências Nucleares da UNAM em 2018. A jovem também produziu estudos sobre preservação de áreas úmidas, combate à violência infantil e efeitos do uso de redes sociais, visando atuar futuramente na área de neurocirurgia.

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