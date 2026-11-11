Estudante cria aquecedor solar com garrafas PET, mas o que chama atenção é a proposta por trás da invenção: tornar essa tecnologia uma alternativa acessível
Com custo de 500 pesos, o projeto sustentável aquece até 50 litros de água; iniciativa ganha força no México com apoio de Claudia Sheinbaum
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O aquecedor solar desenvolvido por Xóchitl Guadalupe Cruz López surgiu como uma resposta prática à falta de água quente em comunidades rurais de Chiapas. Conhecido como "Baño Calientito", o projeto utiliza materiais reciclados, custa aproximadamente 500 pesos mexicanos e consegue aquecer até 50 litros de água.
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O sistema substitui a queima de lenha em regiões frias. O método tradicional acelera o desmatamento e provoca danos à saúde das famílias devido à inalação contínua de fumaça no ambiente doméstico.
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Funcionamento do sistema
O dispositivo opera a partir de princípios diretos da física e do uso de insumos reaproveitados. Garrafas plásticas de dois litros são pintadas de preto para reter a radiação solar e interligadas por mangueiras plásticas.
A água fria entra pela tubulação e circula pelos recipientes, instalados sobre uma armação de madeira. Placas de vidro retiradas de refrigeradores descartados recobrem o conjunto, formando um efeito estufa que potencializa o aquecimento do recurso para banho e outras atividades diárias.
Materiais necessários
A montagem apresenta baixo custo financeiro e reúne componentes acessíveis:
garrafas de plástico PET de dois litros pintadas de preto;
mangueiras plásticas para a condução do fluxo hídrico;
estrutura de sustentação feita com madeira reciclada;
vidros reaproveitados de refrigeradores velhos;
parafusos e fita adesiva para a fixação das peças.
Apoio institucional e trajetória
A iniciativa ganhou alcance nacional após um vídeo publicado pelo criador Alexis Omman nas redes sociais. A gravação gerou um encontro entre Xóchitl e a presidente Claudia Sheinbaum no Palácio Nacional, realizado em 5 de novembro de 2026.
O governo federal mexicano determinou a formação de uma equipe intersecretarial envolvendo a SEP, a Secretaria de Energia e a Secretaria de Ciência, Humanidades, Tecnologia e Inovação. O grupo busca aperfeiçoar o modelo e registrá-lo perante o Instituto Mexicano de Propriedade Industrial (IMPI) para integrá-lo a políticas habitacionais.
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Atualmente, o aquecedor opera em seis moradias de Chiapas, incluindo a casa da inventora. Envolvida com ciência desde os oito anos, Xóchitl recebeu o "Reconocimiento ICN a la Mujer" do Instituto de Ciências Nucleares da UNAM em 2018. A jovem também produziu estudos sobre preservação de áreas úmidas, combate à violência infantil e efeitos do uso de redes sociais, visando atuar futuramente na área de neurocirurgia.