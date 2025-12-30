Assine
RECURSO

Como reaproveitar a água em casa e economizar até 40% na conta

Dicas práticas para coletar e usar a água da chuva, da máquina de lavar e do chuveiro em tarefas domésticas, reduzindo o desperdício e o valor da fatura

30/12/2025 17:11 - atualizado em 30/12/2025 17:12

Como reaproveitar a água em casa e economizar até 40% na conta
Ações rotineiras, como lavar as mãos, são pontos cruciais para o reaproveitamento e a redução do consumo de água em tempos de escassez hídrica. crédito: Estado de Minas

Diante dos períodos de seca e da crescente preocupação com a escassez hídrica, reduzir o consumo de água virou uma necessidade urgente. A boa notícia é que é possível diminuir em até 40% o valor da fatura mensal com uma prática simples: o reaproveitamento. Além de aliviar o bolso, a medida contribui para a preservação dos recursos hídricos, um desafio crescente nos períodos de seca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ideia é dar um novo uso para a água que normalmente seria descartada em tarefas do dia a dia. Com ações organizadas, o volume economizado ao final do mês pode ser surpreendente, transformando um hábito consciente em um benefício financeiro direto para toda a família.

Água da máquina de lavar e do chuveiro

A água do enxágue da máquina de lavar, por exemplo, é uma das mais fáceis de reaproveitar. Basta direcionar a mangueira de descarte para um balde ou tanque. Esse volume, conhecido como "água cinza", é perfeito para lavar calçadas e quintais, limpar janelas ou usar na descarga do vaso sanitário.

O mesmo vale para a água do chuveiro. Manter um balde para coletar o fluxo enquanto ele esquenta pode render vários litros por dia. Essa água limpa pode ser usada para regar plantas ou para a limpeza geral da casa. É importante que a água cinza seja usada rapidamente para evitar a proliferação de bactérias e mau cheiro.

Aproveitamento da água da chuva

A captação da água da chuva é outra estratégia eficaz, especialmente para quem mora em casas. Sistemas de calhas conectados a cisternas ou bombonas são ideais, mas até mesmo baldes posicionados em áreas abertas já ajudam a coletar um bom volume.

Essa água é ótima para regar jardins, hortas e para lavar o carro. O único cuidado é manter os recipientes de armazenamento bem tampados, evitando que se tornem um criadouro para o mosquito da dengue. Vale lembrar que essa água não é potável e não deve ser usada para cozinhar ou beber.

Pequenas atitudes que geram grande impacto

Além das fontes principais, pequenas mudanças de hábito na cozinha e em outras áreas da casa também fazem a diferença. A seguir, veja outras dicas práticas:

  • A água do cozimento de legumes, depois de fria, pode ser usada para regar as plantas, desde que não contenha sal.

  • A água utilizada para lavar frutas e verduras pode ser coletada em uma bacia e reaproveitada da mesma forma, para regar o jardim ou a horta.

  • Se você tem um aquário, a água trocada durante a limpeza também é um excelente fertilizante para as plantas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

