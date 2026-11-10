Engenheiro cria ar condicionado que resfria um quarto em até 11 graus, mas os materiais que usa para levar alívio a quem tem pouca eletricidade surpreendem

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O engenheiro camaronês Didier Dinamou, fundador da empresa Diwa Innovation, desenvolveu uma alternativa ecológica aos sistemas tradicionais de climatização. O equipamento combina materiais naturais e energia solar para enfrentar as altas temperaturas em comunidades africanas que sofrem com calor extremo e acesso limitado à eletricidade.

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O dispositivo utiliza argila, bambu e água para resfriar os ambientes. A tecnologia tem a capacidade atribuída de diminuir a temperatura interna entre cinco e oito graus, operando sem a necessidade de compressores ou gases refrigerantes comuns nos aparelhos convencionais.

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Funcionamento por resfriamento evaporativo

O sistema adota o princípio físico do resfriamento evaporativo, processo em que a água passa do estado líquido para o vapor ao absorver calor. O aparelho é composto por tubos de barro mantidos úmidos por meio de um mecanismo de circulação hídrica.

Quando o ar quente atravessa essas superfícies molhadas, a água evapora e gera uma corrente fresca para o ambiente. O conceito resgata o método tradicional de conservar água fresca em recipientes de barro, associando essa prática histórica a recursos modernos.

O protótipo conta com um painel solar responsável por alimentar o sistema de ventilação e a circulação da água, permitindo o funcionamento sem ligação com a rede elétrica. O equipamento também integra funções complementares: iluminação e portas USB destinadas ao carregamento de celulares.

Impacto e alcance do projeto

Em testes práticos, o equipamento registrou reduções térmicas de 36 para cerca de 25 graus. O resultado está sujeito às condições climáticas do local e não representa uma garantia permanente de funcionamento.

A iniciativa pretende ampliar o acesso ao resfriamento em áreas afetadas por problemas de fornecimento elétrico e barreiras econômicas. A utilização de materiais locais e a ausência de peças complexas de compressão podem diminuir custos de montagem e manutenção.

O modelo permite adaptação a diferentes construções residenciais, embora ainda faltem dados para confirmar sua instalação em larga escala em áreas rurais. Conhecido como DinaBreeze, o projeto ganhou reconhecimento no setor de inovação africana por atender ao clima da região do Sahel.

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A eficiência do aparelho varia conforme a umidade do ar, alcançando melhor desempenho em locais quentes e secos. O modelo se posiciona como alternativa energética viável para regiões onde aparelhos convencionais são inacessíveis ou excessivamente caros.