Controle do PlayStation poderá virar uma maquininha de cartão; entenda

A Sony registrou uma patente que pode transformar o controle do PlayStation em um dispositivo para pagamentos e transferências de dados. A proposta permite que o jogador aproxime um cartão, celular ou cartão-presente do joystick para enviar informações diretamente ao console.

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O pedido foi submetido em março de 2025 e o documento foi publicado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA em 17 de setembro de 2026. Contudo, a Sony não confirmou planos para implementar a tecnologia em controles atuais ou futuros.

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Como funcionaria a tecnologia

Análises internacionais indicam que o sistema se baseia em comunicação de curta distância entre o controle e outros dispositivos. A tecnologia poderia usar conexões como NFC e Bluetooth, ou até mesmo o contato físico entre os aparelhos. Esse sistema é semelhante ao utilizado em cartões de crédito por aproximação.

Após receber os dados, o controle os enviaria ao PlayStation conectado. O jogador receberia uma confirmação da transferência por meio de luzes, vibração ou pelo alto-falante integrado ao joystick.

Compras de jogos e outros conteúdos

Entre os possíveis usos descritos pela Sony estão as compras de jogos, créditos e conteúdos internos dos games. Com isso, o jogador poderia aproximar um celular ou cartão do controle para iniciar uma transação no console, funcionando de forma parecida a uma maquininha de cartão.

A patente também considera cenários como demonstrações de jogos em eventos. Um usuário poderia testar um título e, em seguida, iniciar o processo de compra ao aproximar um dispositivo compatível do controle.

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Apesar do registro, a tecnologia não é um anúncio de um novo controle, e a empresa não confirmou o lançamento da função. A implementação exigiria mudanças no hardware, já que o DualSense atual não possui a tecnologia NFC necessária para pagamentos por aproximação.