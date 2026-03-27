Pagamento por aproximação é seguro? Mitos e verdades sobre a tecnologia
Saiba como funciona o sistema NFC do seu cartão e celular e quais são os cuidados essenciais para evitar golpes e proteger o seu dinheiro no dia a dia
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A praticidade de pagar apenas aproximando o cartão ou celular da maquininha já faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. A nova tecnologia pode despertar dúvidas sobre sua segurança, no entanto, o pagamento por aproximação, ou NFC, possui múltiplas camadas de segurança que o tornam mais seguro que outras opções.
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A tecnologia funciona por meio da troca de dados criptografados entre o cartão e a máquina de pagamento. Essa comunicação só acontece a uma distância muito curta, geralmente de poucos centímetros (entre 2 cm e 10 cm), o que impede a leitura acidental ou o roubo de informações à distância por um golpista que passe ao seu lado na rua.
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Além disso, a maioria das transações sem senha tem um limite de valor definido pelos bancos e para compras acima desse montante, a senha continua sendo obrigatória. Essa medida de segurança impede que, em caso de perda ou furto do cartão, um criminoso consiga realizar compras de valor elevado de forma consecutiva.
Mitos e verdades sobre a tecnologia
A popularização do NFC trouxe consigo alguns mitos que geram insegurança. É importante esclarecer os principais para que você possa usar a função com tranquilidade.
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Ladrões podem fazer várias compras seguidas: mito. Os sistemas das maquininhas e dos bancos são projetados para identificar e bloquear múltiplas transações de baixo valor feitas em um curto espaço de tempo, pois isso caracteriza uma atividade suspeita.
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Os dados do meu cartão podem ser clonados no ar: mito. Cada transação por aproximação gera um código único e temporário, conhecido como token. Mesmo que um golpista conseguisse interceptar essa informação, ela não serviria para realizar novas compras ou clonar seu cartão.
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Pagar com o celular é menos seguro: mito. Na verdade, é ainda mais seguro, já que carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay adicionam uma camada extra de proteção, exigindo sua impressão digital, reconhecimento facial ou senha do aparelho para autorizar a transação, mesmo para valores baixos.
Como aumentar sua proteção no dia a dia
A principal vulnerabilidade não está no sistema, mas no descuido com o cartão físico, por isso, ative as notificações do seu aplicativo bancário. Assim, você será informado em tempo real sobre qualquer compra realizada e poderá agir rapidamente caso não a reconheça. Se disponível, use a função de bloqueio temporário do cartão pelo app quando não estiver usando.
Em caso de perda, furto ou roubo do seu cartão, a melhor solução é bloqueá-lo imediatamente através dos canais digitais do seu banco ou ligando para a central de atendimento. Essa ação rápida é a forma mais eficaz de proteger seu dinheiro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata