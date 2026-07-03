5 tecnologias de pagamento que estão mudando como lidamos com dinheiro
De reconhecimento facial a dispositivos vestíveis: conheça as tecnologias de pagamento disponíveis ou em desenvolvimento no Brasil
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O Pix transformou a maneira como os brasileiros lidam com dinheiro desde 2020. Paralelamente, outras tecnologias de pagamento vêm ganhando espaço no mercado, algumas já disponíveis e outras ainda em fase de testes no Brasil.
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Essas tecnologias utilizam desde biometria avançada até dispositivos vestíveis conectados. Enquanto algumas já funcionam comercialmente em outros países, sua adoção no Brasil varia conforme regulação e infraestrutura disponível.
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Tecnologias de pagamento além do Pix
1. Pagamento com o rosto
Imagine pagar as compras do mercado apenas olhando para uma câmera no caixa. Essa é a proposta do pagamento por reconhecimento facial. A tecnologia mapeia pontos únicos do seu rosto para criar uma identidade digital e autorizar a transação. No Brasil, seu uso ainda é limitado a projetos-piloto de bancos e varejistas, mas oferece um grande potencial de segurança e conveniência.
2. Biometria da palma da mão
Similar ao reconhecimento facial, essa tecnologia usa um scanner para identificar o padrão único de veias na palma da sua mão. Ao posicionar a mão sobre o leitor, o sistema confirma sua identidade e efetua o pagamento. O método é considerado extremamente seguro, pois o mapa de veias é praticamente impossível de ser replicado. Embora já seja usada por empresas como a Amazon em outros países, sua implementação no Brasil ainda é incipiente.
3. Moedas digitais de bancos centrais (CBDCs)
O Drex, projeto de moeda digital do Banco Central do Brasil, teve seu desenvolvimento piloto encerrado em 2025 devido a questões de privacidade e segurança. Novos estudos sobre moedas digitais estão em avaliação pelo BC, mas sem prazo de implementação definido para uma versão oficial no país.
4. Comércio por voz
Com a popularização de assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, o comércio por voz permite realizar compras usando apenas comandos verbais. No entanto, sua adoção para pagamentos no Brasil ainda enfrenta desafios de segurança e autenticação, sendo mais comum para buscas de produtos do que para a finalização efetiva de transações.
5. Tecnologias vestíveis (wearables)
Longe de serem uma novidade, relógios, pulseiras e anéis inteligentes já são uma realidade consolidada no Brasil há anos. Equipados com a tecnologia NFC, dispositivos como Apple Watch e Samsung Galaxy Watch funcionam como um cartão digital por aproximação. A principal vantagem é a conveniência de não precisar carregar carteira ou celular para realizar compras rápidas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.