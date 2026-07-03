5 tecnologias de pagamento que estão mudando como lidamos com dinheiro

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O Pix transformou a maneira como os brasileiros lidam com dinheiro desde 2020. Paralelamente, outras tecnologias de pagamento vêm ganhando espaço no mercado, algumas já disponíveis e outras ainda em fase de testes no Brasil.

Essas tecnologias utilizam desde biometria avançada até dispositivos vestíveis conectados. Enquanto algumas já funcionam comercialmente em outros países, sua adoção no Brasil varia conforme regulação e infraestrutura disponível.

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Tecnologias de pagamento além do Pix

1. Pagamento com o rosto

Imagine pagar as compras do mercado apenas olhando para uma câmera no caixa. Essa é a proposta do pagamento por reconhecimento facial. A tecnologia mapeia pontos únicos do seu rosto para criar uma identidade digital e autorizar a transação. No Brasil, seu uso ainda é limitado a projetos-piloto de bancos e varejistas, mas oferece um grande potencial de segurança e conveniência.

2. Biometria da palma da mão

Similar ao reconhecimento facial, essa tecnologia usa um scanner para identificar o padrão único de veias na palma da sua mão. Ao posicionar a mão sobre o leitor, o sistema confirma sua identidade e efetua o pagamento. O método é considerado extremamente seguro, pois o mapa de veias é praticamente impossível de ser replicado. Embora já seja usada por empresas como a Amazon em outros países, sua implementação no Brasil ainda é incipiente.

3. Moedas digitais de bancos centrais (CBDCs)

O Drex, projeto de moeda digital do Banco Central do Brasil, teve seu desenvolvimento piloto encerrado em 2025 devido a questões de privacidade e segurança. Novos estudos sobre moedas digitais estão em avaliação pelo BC, mas sem prazo de implementação definido para uma versão oficial no país.

4. Comércio por voz

Com a popularização de assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, o comércio por voz permite realizar compras usando apenas comandos verbais. No entanto, sua adoção para pagamentos no Brasil ainda enfrenta desafios de segurança e autenticação, sendo mais comum para buscas de produtos do que para a finalização efetiva de transações.

5. Tecnologias vestíveis (wearables)

Longe de serem uma novidade, relógios, pulseiras e anéis inteligentes já são uma realidade consolidada no Brasil há anos. Equipados com a tecnologia NFC, dispositivos como Apple Watch e Samsung Galaxy Watch funcionam como um cartão digital por aproximação. A principal vantagem é a conveniência de não precisar carregar carteira ou celular para realizar compras rápidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.