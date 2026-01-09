Além do Pix: 4 métodos de pagamento digital que estão crescendo no Brasil

A recente onda de boatos sobre uma possível taxação do Pix pela Receita Federal preocupou muitos brasileiros. No entanto, o órgão já desmentiu a informação, garantindo que o sistema de pagamentos instantâneos permanece isento de novos impostos. A discussão, no entanto, serviu para mostrar a força dessa ferramenta e também despertar a curiosidade sobre outras opções disponíveis.

Apesar da popularidade inegável do Pix, o mercado brasileiro oferece um leque de alternativas digitais que ganham cada vez mais espaço. Essas opções não apenas complementam o uso do sistema do Banco Central, como trazem benefícios próprios, como cashback e maior integração com serviços específicos, que podem ser mais vantajosos dependendo da situação.

Conheça quatro métodos de pagamento digital que estão se consolidando no país:

Carteiras digitais: aplicativos como PicPay, Mercado Pago e Ame Digital funcionam como centros financeiros no celular. Elas permitem cadastrar cartões de crédito, pagar boletos, recarregar o celular e transferir dinheiro para outros usuários. O grande atrativo está nos programas de cashback, que devolvem parte do valor gasto em compras, e em promoções exclusivas com lojas parceiras. Pagamento por aproximação (NFC): usar o celular ou smartwatch para pagar na maquininha já é uma realidade para milhões de pessoas. Serviços como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay utilizam a tecnologia NFC (Near Field Communication) para efetuar transações de forma rápida e segura. Basta aproximar o dispositivo da máquina, sem a necessidade do cartão físico, com a segurança adicional da biometria ou senha do aparelho. Links de pagamento: ideal para autônomos, profissionais liberais e pequenos comerciantes que vendem pelas redes sociais. Plataformas como PagSeguro e SumUp permitem gerar um link personalizado com o valor do produto ou serviço. O cliente recebe o link por mensagem e pode pagar com cartão de crédito, de forma simples e segura, sem que o vendedor precise de um site ou maquininha. Criptomoedas: algumas empresas específicas e varejistas de determinados setores começam a aceitar moedas digitais, como Bitcoin e Ethereum, mas a prática ainda é limitada. A transação é feita por meio de carteiras digitais próprias, oferecendo uma alternativa descentralizada para quem já investe ou tem interesse nesse mercado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.