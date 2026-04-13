Pagamento por aproximação é seguro? Mitos e verdades da tecnologia

A cena é cada vez mais comum: você encosta o cartão ou o celular na maquininha e, em segundos, a compra está paga. Mas essa praticidade vem acompanhada de uma dúvida: o pagamento por aproximação é realmente seguro? A resposta curta é sim, mas entender como a tecnologia funciona ajuda a separar os mitos dos riscos reais.

A "mágica" acontece por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite a troca de informações sem fio a uma distância muito curta, geralmente de até quatro centímetros. Cada transação gera um código único e criptografado, o que impede que os dados completos do seu cartão sejam interceptados.

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Principais mitos sobre fraudes

Uma das maiores preocupações é a possibilidade de alguém se aproximar com uma maquininha escondida e realizar uma cobrança sem autorização. Essa chance é mínima. Para a transação ser aprovada, o aparelho precisa estar cadastrado em nome de uma empresa ou pessoa física, com CPF ou CNPJ, o que tornaria o golpista facilmente rastreável.

Outro medo comum é o de compras de valor alto sem senha. Existe um limite para pagamentos sem senha, atualmente em R$ 200 na maioria das instituições financeiras. Compras acima desse valor exigem a digitação da senha, mesmo por aproximação, funcionando como uma barreira de segurança fundamental.

Também não é possível clonar o cartão apenas com a aproximação. A tecnologia NFC não transmite o número do seu cartão, a data de validade e o código de segurança (CVV). O que ela envia é um "token", um código de uso único que autoriza apenas aquela transação específica, tornando a clonagem por esse método inviável.

Riscos reais e como se proteger

Embora a tecnologia seja robusta, os principais riscos não estão em falhas eletrônicas, mas em situações do dia a dia. O maior perigo continua sendo o furto ou a perda do cartão físico, que pode ser usado por terceiros para compras de baixo valor antes do bloqueio.

Para aumentar sua segurança, algumas práticas simples são muito eficazes:

Ative as notificações: configure o aplicativo do seu banco para avisar sobre cada compra. Assim, você identifica qualquer transação suspeita na hora.

Confira o visor: sempre verifique o valor na tela da maquininha antes de aproximar o cartão, o celular ou o smartwatch.

Use carteiras digitais: cadastrar o cartão em aplicativos de pagamento adiciona uma camada extra de segurança, como biometria ou senha do aparelho, para liberar a transação.

Bloqueie imediatamente: em caso de perda ou roubo, o primeiro passo é bloquear o cartão pelo aplicativo do banco ou pela central de atendimento.

Em resumo, o pagamento por aproximação é uma tecnologia segura, protegida por criptografia e limites de transação. Os maiores riscos estão associados à perda do cartão físico, não a falhas tecnológicas. Adotando precauções simples, como ativar notificações e usar carteiras digitais, você aproveita a conveniência com tranquilidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.