Game Fest Minas 2026 é cancelado após sequência de adiamentos

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O Game Fest Minas não será realizado em 2026. Em nota à imprensa, a organização informou que não foi possível reunir os recursos necessários para viabilizar a edição no formato planejado. O evento, que vinha sendo preparado desde 2023, seria realizado entre 19 e 22 de novembro, no CenterMinas Expo, em Belo Horizonte.

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Planejado desde 2023, o projeto havia sido concebido para reunir tecnologia, cultura, esports e entretenimento e integrava uma iniciativa mais ampla do Governo de Minas voltada a games, educação, formação profissional e oportunidades para jovens. O Game Fest seria a principal etapa de encerramento do PlayMinas, lançado em junho de 2025 e com ações previstas em diferentes cidades do Estado.

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A organização informou que os ingressos adquiridos serão reembolsados. Os detalhes sobre o procedimento foram divulgados na nota oficial do evento.

O lançamento

Na apresentação inicial, o PlayMinas foi descrito como um projeto dividido em 11 etapas, com atividades presenciais e digitais voltadas a estudantes, educadores, empreendedores, profissionais da indústria criativa e tecnológica e interessados no universo gamer.

A programação incluía sete etapas lúdicas, com atividades como robótica, realidade virtual, hackathons, campeonatos amadores de e-sports e concursos culturais. Também estava previsto o InterGame Summit, apresentado como o primeiro congresso científico brasileiro dedicado ao setor de games.

O projeto foi anunciado como uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Codemge, com execução do Instituto Novare.

Naquele momento, a Game Fest Minas era apresentada como a última etapa do PlayMinas. A previsão inicial era de que a feira ocorresse em abril de 2026, no Expominas, em Belo Horizonte. A expectativa anunciada era reunir cerca de 80 mil pessoas, incluindo 20 mil estudantes da rede pública com acesso gratuito.

As etapas

O PlayMinas começou a circular por diferentes cidades mineiras. Entre as localidades anunciadas estavam Pedro Leopoldo, Barbacena, Betim, São Gotardo, Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso e São João del-Rei, além de Belo Horizonte.

As atividades tinham formatos variados, com competições de e-sports, robótica, realidade virtual, hackathons, concursos culturais e outras atrações relacionadas aos jogos digitais. Ao longo da execução, o próprio projeto passou a apresentar oito cidades como sedes das chamadas etapas lúdicas.

InterGame Summit

Outra etapa do projeto foi o PlayMinas InterGame Summit. O congresso teve sua primeira edição realizada em dezembro de 2025 e integrou a programação do projeto voltada à discussão do setor de games. A iniciativa reuniu temas relacionados à indústria, educação, formação profissional e esportes eletrônicos.

Game Fest

Enquanto as etapas do PlayMinas avançavam, a Game Fest Minas passou a ser divulgada com uma programação própria.

A previsão de abril de 2026 apresentada no lançamento foi posteriormente alterada. Em fevereiro, a organização divulgava a realização da feira entre 18 e 21 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte.

A programação prevista incluía campeonatos de e-sports, cosplay, games retrô, robótica, realidade virtual, dublagem, atividades para desenvolvedores independentes e espaços voltados a negócios.

A própria página de ingressos chegou a disponibilizar entradas para os quatro dias de junho.

O primeiro adiamento

Em 3 de junho de 2026, a organização anunciou que a Game Fest não seria realizada na data prevista. Na ocasião, o festival estava marcado para começar em 18 de junho. O comunicado informou que o evento seria adiado para uma nova data, ainda sem definição naquele momento, e justificou a mudança como parte de uma nova etapa de planejamento da edição de 2026. Posteriormente, a organização definiu uma nova programação para o festival.

A Game Fest passou a ser anunciada para 19 a 22 de novembro de 2026, no CenterMinas Expo, em Belo Horizonte. A nova versão do site do evento apresentava o espaço como a sede da primeira edição da feira.

O cancelamento

Em setembro, o Instituto Novare comunicou que o Game Fest Minas não seria mais realizado. Com o cancelamento, chega ao fim a trajetória do Game Fest Minas, cuja realização vinha sendo anunciada desde o lançamento do PlayMinas, em junho de 2025.

O projeto havia sido apresentado inicialmente como uma iniciativa de 2025 e 2026, com ações presenciais em diferentes cidades, atividades de formação, competições, congressos e uma grande feira gamer em Belo Horizonte. Até esta segunda-feira (21), a página principal do Game Fest ainda apresentava a realização entre 19 e 22 de novembro no CenterMinas Expo.

Em nota, a organização informou que o cancelamento ocorreu após não conseguir reunir o volume de recursos necessário para realizar a edição de 2026 no formato planejado. O modelo financeiro previa uma combinação de bilheteria, patrocínios, parcerias e outras fontes de recursos. Segundo o comunicado, o adiamento anunciado anteriormente teve como objetivo ampliar o período de negociações, mas não foi possível alcançar os recursos necessários mesmo após esse prazo adicional.

Reembolso

Os compradores de ingressos podem solicitar o reembolso pelo e-mail suporte@gamefestminas.com.br. No contato, é necessário informar nome completo, CPF do titular da compra, número do pedido e a plataforma utilizada na aquisição, Sympla ou HBA.

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Segundo a organização, o reembolso será realizado conforme as regras das respectivas plataformas. Não é necessário encaminhar fotos de documentos ou dados bancários neste momento.