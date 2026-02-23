Assine
INOVAÇÃO DIGITAL

Play Minas realiza oficinas e hackathon no principal polo tecnológico de MG

Evento gratuito ocupa Santa Rita do Sapucaí por dois dias com experiências digitais, competições eletrônicas e maratona criativa para jovens

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
23/02/2026 15:25 - atualizado em 23/02/2026 15:29

Com programação gratuita, Play Minas promove imersão em inovação no Sul de Minas crédito: Divulgação

O Play Minas chega a Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A programação ocorre no ginásio Dr. Alcides Rennó Mendes. O foco é aproximar estudantes da cultura gamer e da inovação digital.

A iniciativa é promovida pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e pelo governo de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Instituto Novare. O projeto integra um circuito itinerante em 2026.

Durante dois dias, o público terá oficinas, experiências interativas e atividades de e-sports, realidade virtual, robótica e hackathon. A entrada é gratuita. A proposta é ampliar repertório digital e apresentar caminhos profissionais ligados à tecnologia aos jovens.

Reconhecida como polo nacional de inovação, Santa Rita abriga instituições de ensino técnico e empresas de base tecnológica. O evento dialoga com esse ecossistema local e busca fortalecer conexões entre educação pública e economia criativa.

Segundo os organizadores, novas etapas estão previstas ao longo do ano. O circuito culmina no Game Fest Minas, que reúne iniciativas ligadas a games e inovação no estado.

Programe-se

Play Minas | Santa Rita do Sapucaí
Local: Ginásio Dr. Alcides Rennó Mendes
Endereço: Av. Sinhá Moreira, s/n, Centro
Data: 28 de fevereiro e 1º de março de 2026
Horário: 28/2, das 10h às 19h | 1/3, das 9h às 18h

games inter minas sul-de-minas tecnologia

