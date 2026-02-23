Assine
COMPRAS ON-LINE

TikTok Shop avança e já lidera em compras contra a Temu no Brasil

Estudo revela que plataforma aposta em impulso e escala; concorrente foca em recorrência e pedidos de maior valor para crescer no e-commerce

23/02/2026 12:16 - atualizado em 23/02/2026 12:16

A plataforma de e-commerce TikTok Shop tem se consolidado no Brasil, superando a concorrente Temu em número de compradores e transações. crédito: Kiran RIDLEY / AFP

O TikTok Shop já ultrapassou a Temu em número de compradores e volume de transações no Brasil. A plataforma de vídeos curtos se consolidou como uma força no e-commerce nacional ao integrar o consumo de conteúdo com a jornada de compra de forma direta e impulsiva.

A conclusão é de um estudo da Klavi, empresa de inteligência de dados, que analisou o comportamento de 50 mil consumidores entre novembro de 2024 e dezembro de 2025. Durante o período, 2,7% dos participantes fizeram ao menos uma compra no TikTok Shop, enquanto 1,0% adquiriu produtos na Temu.

Em volume total, a plataforma da rede social registrou 4.165 transações, superando as 2.772 da concorrente. Os números mostram como a conversão de entretenimento em vendas se tornou um diferencial competitivo no mercado digital brasileiro.

Estratégias opostas para conquistar o consumidor

O avanço do TikTok Shop se baseia em uma estratégia de escala e capilaridade. O estudo aponta que, embora as compras tenham um valor médio menor, de R$ 47,47, a plataforma atinge um público muito maior. Cada usuário realizou, em média, 3,9 pedidos, reforçando o modelo de compras por impulso e preços baixos.

A Temu, por sua vez, aposta em um perfil de consumo completamente diferente. Com menos clientes, a empresa foca em extrair mais valor de cada um deles. O valor médio por pedido na plataforma é de R$ 196,62, mais de quatro vezes superior ao do concorrente.

Além disso, os consumidores da Temu são mais recorrentes, com uma média de 6,9 transações por pessoa no período analisado. Esse modelo depende da fidelização e de um público disposto a gastar mais em cada compra, o que limita uma expansão tão acelerada da base de clientes.

O comparativo entre as duas gigantes do e-commerce evidencia duas lógicas distintas de crescimento. Enquanto o TikTok Shop usa seu ecossistema de conteúdo para atrair milhões de compradores com compras menores, a Temu constrói uma base mais enxuta, porém mais rentável por cliente. A disputa mostra que a briga pelo varejo digital agora se divide entre escala e profundidade de consumo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

