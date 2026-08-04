Meme 'son': o que significa e qual a origem da gíria viral na web

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A expressão "son ????????????", frequentemente encontrada em comentários de vídeos virais no TikTok e no X, pode parecer confusa à primeira vista. Embora "son" signifique "filho" em inglês, o uso da palavra como meme não tem relação direta com a tradução.

O termo se tornou uma forma bem-humorada e rápida de reagir a cenas consideradas absurdas, constrangedoras ou simplesmente inacreditáveis. A expressão já circula em diferentes versões nas redes sociais.

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O que significa o meme 'son'?

Nas redes sociais, a palavra "son" funciona como uma reação curta a algo difícil de acreditar. A depender do contexto, pode transmitir ideias como "você está falando sério?", "não é possível" ou simplesmente "cara...".

O formato mais conhecido do meme combina a expressão com uma imagem editada do ator Anthony Mackie sorrindo e emojis de choro. O rosto do ator expressa uma mistura de surpresa e reprovação, enquanto os emojis intensificam a reação de forma exagerada.

O sentido da gíria pode variar. Em um vídeo que causa vergonha alheia, o meme indica constrangimento. Diante de uma história inacreditável, funciona como espanto. Também é usado para reagir a algo muito engraçado ou tão exagerado que deixa o usuário sem palavras.

Qual a origem do meme?

A autoria da montagem original é desconhecida. O registro mais antigo encontrado data de 8 de setembro de 2025, em um comentário no subreddit r/gamerecommendations. A postagem mostrava Anthony Mackie com o rosto e o corpo alterados, acompanhado da inscrição "Son ????????????????????".

Elementos visuais do TikTok na imagem indicam que ela provavelmente já circulava na plataforma antes de chegar ao Reddit. A fotografia usada, por sua vez, deriva de um meme anterior baseado no sorriso de Mackie, no qual a expressão do ator sugeria que ele sabia algo sobre quem via a imagem.

Com o tempo, o meme passou por atualizações. Algumas versões substituem o rosto de Mackie por outras figuras, enquanto outras brincam com palavras que contêm o som de "son", como "Sonion", "Dy-Son" e "Sonopoly".

Quando usar o meme?

A expressão é usada como resposta a vídeos, comentários ou relatos que provocam espanto, incredulidade ou vergonha alheia. Ela se encaixa em situações como uma tentativa que deu errado, uma resposta sem sentido ou uma atitude exagerada.

Por exemplo, em um vídeo no qual alguém tenta realizar uma manobra simples e acaba quebrando um objeto, um comentário com "son ????" comunica o absurdo da cena sem precisar de descrições. O mesmo vale para uma justificativa claramente improvável em uma conversa.

A expressão também pode ser usada sem a imagem de Mackie, apenas com a palavra e os emojis. Por ter um tom irônico, o meme funciona melhor em situações descontraídas e entre pessoas que já conhecem a brincadeira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.