Descubra o segredo para ter dezenas de abas abertas no notebook sem travar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O hábito de acumular dezenas de abas abertas no navegador é comum na rotina de trabalho e estudo, mas a lentidão e os travamentos do computador levantam dúvidas sobre o limite do equipamento. A Avell, fabricante de notebooks, explica como o hardware lida com a navegação intensa.

A resposta para a quantidade de páginas que um computador suporta depende da memória RAM disponível. Navegadores modernos tratam cada página como um aplicativo independente para garantir mais segurança, mas essa arquitetura exige mais processamento e consome mais bateria.

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Máquinas com 8GB de RAM, por exemplo, suportam entre vinte e trinta páginas abertas simultaneamente. A memória RAM funciona como a área de trabalho do processador, armazenando dados temporários para acesso rápido. Quando sua capacidade se esgota, o sistema operacional usa o armazenamento interno como uma extensão virtual.

“É nesse cenário que o tipo de armazenamento participa ativamente da velocidade de navegação. Unidades rápidas de SSD realizam essa troca de informações de maneira quase imperceptível para o usuário, ao passo que discos rígidos antigos sofrem imensamente com esse processo de paginação constante”, explica Hemerson Bassetto, diretor de inovação e produtos da Avell.

Ele acrescenta que extensões, conteúdo multimídia e sincronização em nuvem também disputam recursos e podem limitar a navegação em sistemas mais simples.

Afinal, como ter produtividade sem gargalos?

Para evitar travamentos e manter a agilidade do dispositivo, é possível adotar hábitos simples e usar ferramentas dos próprios navegadores. Hemerson Bassetto revela algumas estratégias eficientes para otimizar o uso do computador.

Suspender páginas inativas é uma forma de liberar espaço na memória rapidamente sem perder as informações. Limpar o cache com frequência também ajuda, pois remove arquivos temporários que deixam a leitura do sistema mais lenta.

Outra dica é reiniciar o navegador periodicamente. Essa ação ajuda a resolver pequenos vazamentos de memória que se acumulam durante longas sessões de uso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.