ChatGPT e privacidade: quais dados a OpenAI coleta e como se proteger

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O lançamento público da família de modelos GPT-5.6, que acontece hoje (9 de julho de 2026), quase duas semanas após seu anúncio inicial pela OpenAI, acende um alerta sobre a privacidade dos usuários do ChatGPT. A plataforma, que se tornou uma ferramenta popular para diversas tarefas, coleta um volume significativo de informações, e entender como esses dados são utilizados é o primeiro passo para garantir a segurança digital.

A nova série é composta por três versões: Sol (modelo mais poderoso), Terra (balanceado) e Luna (rápido e acessível) e, embora traga avanços significativos, a política de coleta de dados da OpenAI permanece um ponto de atenção. A empresa registra desde informações básicas de cadastro, como nome e e-mail, até o conteúdo completo de todas as conversas que você tem com o chatbot. Dados técnicos, como seu endereço de IP, tipo de navegador e informações do dispositivo, também são armazenados.

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Quais dados o ChatGPT coleta?

A OpenAI coleta todas as interações que os usuários têm com o ChatGPT. Isso inclui o conteúdo das conversas, informações da sua conta, como e-mail e dados de pagamento, e dados técnicos sobre seu dispositivo, como endereço de IP, localização e tipo de navegador.

Para entender melhor, a coleta pode ser dividida em categorias principais:

Informações de conta: inclui seu nome, informações de contato, credenciais de login e dados de pagamento, caso seja um assinante.

Conteúdo das conversas: todas as perguntas, comandos e textos que você insere na plataforma são salvos e podem ser analisados.

Dados de uso: a empresa monitora como você utiliza o serviço, incluindo as funcionalidades acessadas e o tempo gasto na plataforma.

Informações técnicas: dados sobre seu navegador, sistema operacional e endereço de IP são coletados automaticamente.

Como a OpenAI usa suas informações?

O principal objetivo da coleta de dados é treinar e aprimorar os modelos de inteligência artificial. Suas conversas ajudam a IA a entender melhor a linguagem humana, corrigir erros e se tornar mais precisa e eficiente. As informações também são usadas para manter o serviço funcionando, personalizar a experiência do usuário e garantir a segurança contra atividades maliciosas.

Como proteger seus dados ao usar o ChatGPT?

Embora a coleta de dados seja parte do funcionamento do serviço, existem medidas que você pode tomar para limitar o que é compartilhado e aumentar sua privacidade. A própria OpenAI oferece ferramentas para gerenciar suas informações e controlar como elas são usadas. Adotar algumas práticas simples pode fazer uma grande diferença.

Veja as principais dicas para proteger seus dados pessoais:

Evite compartilhar dados sensíveis: nunca insira informações pessoais como números de documentos, senhas, detalhes bancários ou endereços em suas conversas com o chatbot.

Desative o histórico de conversas: nas configurações de privacidade da sua conta, é possível desativar o salvamento do histórico. Com essa opção ativa, seus chats não serão usados para treinar os modelos da OpenAI.

Use o modo de chat temporário: a plataforma oferece um recurso de conversas temporárias que não são salvas no seu histórico, funcionando de forma semelhante a uma janela anônima de navegador.

Revise e delete seu histórico: periodicamente, acesse seu histórico de conversas e apague os registros que não deseja manter armazenados nos servidores da empresa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.