As coisas mais estranhas que podem piorar o sinal de wi-fi da sua casa

Alex Hills é um pioneiro: foi uma das primeiras pessoas no mundo a enfrentar problemas com uma conexão wi-fi.

Em 1993, como professor da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, liderou a equipe que construiu uma das primeiras grandes redes wi-fi.

Hills conta essa história em seu livro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio (Wi-Fi e os Vilões do Rádio, em tradução livre).

Mas "Bad Boys" ("garotos maus" ou "vilões") não é uma referência ao grupo improvisado de pioneiros da internet com quem trabalhou. É o nome que ele deu aos objetos e fenômenos que atrapalham o funcionamento do wi-fi.

Sua casa pode estar cheia desses "vilões", fazendo de tudo para atrapalhar seus memes. Algumas dessas interferências são previsíveis, como paredes grossas. Outras são bem mais inusitadas.

Identificar esses obstáculos pode ajudar a melhorar sua conexão — e até mudar a forma como você enxerga uma das tecnologias mais importantes do cotidiano.

Micro-ondas

Durante 17 anos, misteriosos sinais de rádio intrigaram astrônomos na Austrália. Alguns atribuíram o fenômeno a erupções solares. O público chegou a suspeitar de alienígenas. No fim, descobriram que a causa estava muito mais perto: o telescópio captava rajadas de energia emitidas pelo micro-ondas do escritório na hora do almoço.

E os telescópios não são os únicos equipamentos afetados por micro-ondas. Eles também podem interferir no wi-fi.

O wi-fi, assim como a maior parte das tecnologias de comunicação sem fio, transmite informações por meio de ondas de rádio. Os governos reservam a maior parte das frequências de rádio para usos específicos, como forças de segurança, controle do tráfego aéreo e emissoras de rádio AM e FM. Mas algumas faixas ficam livres para uso público, sem necessidade de licença.

Uma delas é a de 2,4 gigahertz (GHz), uma das frequências mais utilizadas por redes wi-fi e dispositivos Bluetooth. Coincidentemente, é também a frequência usada pelo forno de micro-ondas para aquecer alimentos.

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Os fornos de micro-ondas são blindados para manter essas ondas dentro do aparelho. Mas, segundo Hills, um equipamento antigo ou danificado, ou até abrir a porta antes de o aquecimento terminar, pode causar interferência no sinal do wi-fi.

"É uma das fontes de interferência mais importantes de que as pessoas costumam falar", afirma Hills. O mesmo tipo de problema pode ocorrer com frequências emitidas por lâmpadas fluorescentes ou sistemas de ignição de automóveis.

"Hoje em dia, os micro-ondas causam menos problemas", diz Hills. Os aparelhos são mais bem construídos e o wi-fi também pode operar na frequência de 5 GHz, em vez da de 2,4 GHz. Ainda assim, se você tem um roteador antigo ou um micro-ondas já bastante usado, esquentar uma refeição congelada pode atrapalhar seus memes.

Aquários

Se você tem animais aquáticos em casa, eles também podem afetar a qualidade da conexão.

"Um sinal de rádio naturalmente perde intensidade com a distância", explica Hills. "Mas, às vezes, ele atravessa um objeto que enfraquece o sinal. Chamamos isso de 'sombreamento'."

Wi-fi e água não combinam. Entre outros problemas, as moléculas de água podem agir como pequenos ímãs que drenam a energia do sinal de rádio. Se houver um aquário entre você e o roteador, ele pode criar uma área sem cobertura de wi-fi.

O sombreamento é o maior problema enfrentado pelas redes wi-fi, segundo Hills — e não apenas por causa dos aquários.

As ondas de rádio atravessam materiais como madeira e drywall com relativa facilidade. Já paredes de tijolo ou concreto representam obstáculos muito maiores.

"Pense em uma linha reta entre o roteador e o aparelho que você quer conectar", diz Hills. O sinal pode se espalhar pelo ambiente e encontrar outros caminhos para contornar obstáculos. Mas, quanto mais barreiras houver no percurso, mais difícil será manter uma boa conexão.

Quanto menor a distância, melhor o desempenho do wi-fi. Por isso, colocar o roteador no centro da casa e na posição mais alta possível costuma ser um bom começo.

Se isso não resolver, vale tentar um repetidor de wi-fi, que amplia o alcance do sinal, ou substituir o roteador por uma rede mesh, que distribui a conexão por vários dispositivos espalhados pela casa. Assim, você não precisa incomodar os pobres peixes.

Espelhos

Os fornos de micro-ondas podem atrapalhar o sinal do wi-fi. Os aquários podem enfraquecê-lo. Mas há outro problema comum: a reflexão.

As ondas de rádio são uma forma de radiação eletromagnética, assim como a luz. Da mesma forma que a luz reflete em superfícies como espelhos, o sinal do wi-fi também pode ser refletido.

Qualquer superfície plana e reflexiva, como uma televisão, pode causar esse tipo de interferência. O mesmo pode acontecer se houver metal nas paredes da casa.

Se houver um ponto onde o wi-fi não funciona bem, imagine uma linha reta entre você e o roteador e pense se há um espelho ou uma TV grande que possa estar desviando o sinal.

Uma solução pode ser mudar esses objetos de lugar. Se isso não for possível, um repetidor de wi-fi também pode ajudar a contornar o problema.

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Neve, calor e chuva

A chuva, em geral, não afeta o wi-fi, a menos que você use uma rede instalada em outro prédio, separada por uma área aberta. Mas, quando o tempo fecha de vez, os problemas começam a aparecer.

A neve pode danificar a infraestrutura que atende uma casa, um bairro ou até uma cidade inteira, seja porque o frio extremo afeta os componentes metálicos dos cabos, seja porque o acúmulo de neve bloqueia os sinais de satélite.

O calor também pode causar problemas semelhantes. E, mesmo quando o clima não interfere diretamente na rede, a conexão pode ficar mais lenta se todos na casa estiverem assistindo ao YouTube ao mesmo tempo.

Isso significa que os memes interrompidos podem ser mais uma consequência das mudanças climáticas. A solução? Além de fazer sua parte pelo planeta, cobrar das empresas de telecomunicações e das autoridades locais medidas preventivas.

Hills vive atualmente no Alasca, nos EUA, onde passou boa parte da carreira ajudando cidades e vilarejos remotos a se conectarem à internet.

Os serviços de internet via satélite facilitaram muito esse trabalho, mas também têm seus próprios "vilões" do wi-fi.

Às vezes, quando uma nevasca cobre a antena parabólica com neve, não há alternativa a não ser pegar a pá para limpá-la.

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