Guia do notebook: como escolher o modelo certo para suas tarefas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Escolher um notebook novo pode parecer uma tarefa complexa diante de tantas especificações técnicas e nomes complicados. Processador, memória RAM, SSD... o que tudo isso significa? A verdade é que não existe um "melhor notebook" para todos, mas sim o modelo ideal para as suas necessidades. Este guia vai te ajudar a decifrar cada componente e a fazer uma compra inteligente, garantindo o melhor desempenho sem pesar no seu bolso.

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O cérebro da máquina: o processador (CPU)

O processador é o componente central para o desempenho do notebook, responsável por executar tarefas e programas. As principais fabricantes, Intel e AMD, organizam seus produtos em categorias de performance, mas para fazer a escolha certa, é preciso olhar além do nome:

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3: ideais para tarefas básicas, como navegar na internet, estudos e videochamadas;

Intel Core i5 / AMD Ryzen 5: o melhor custo-benefício. Lidam bem com multitarefa (várias abas, planilhas e música) e edições leves de fotos;

Intel Core i7 / AMD Ryzen 7: indicados para alto desempenho, como programação, design, jogos e edição de vídeo;

Intel Core i9 / AMD Ryzen 9: potência máxima para entusiastas e profissionais de renderização 3D ou vídeo em 4K.

Fique de olho em dois detalhes vitais:

Geração vs. Categoria: a categoria (3, 5, 7) sozinha não garante velocidade. Um i3 de geração atual pode superar um i7 de cinco anos atrás. Prefira sempre as gerações mais recentes (como Intel 13ª/14ª ou Core Ultra, e AMD série 7000 ou superior);

As letras no final do modelo: elas indicam o "foco" do chip. Processadores com final "U" (ex: i5-1335U) priorizam a bateria e são para notebooks finos. Já os com final "H" ou "HX" (ex: Ryzen 7 7845HX) focam em potência bruta para games e trabalho pesado, consumindo mais energia.

A partir de 2024, a Intel também introduziu a linha Core Ultra (Ultra 5, 7 e 9), que foca em eficiência energética e processamento de inteligência artificial (IA), seguindo a mesma lógica de hierarquia de desempenho.

Memória RAM: a agilidade para multitarefas

A memória RAM funciona como a mesa de trabalho do seu notebook. Quanto maior, mais programas e abas do navegador você consegue manter abertos ao mesmo tempo sem que o sistema fique lento. Para uma experiência fluida hoje em dia, siga estas recomendações:

8 GB: é o mínimo recomendado para não passar nervoso. Suficiente para tarefas cotidianas e multitarefa leve;

16 GB: o ideal para a maioria dos usuários. Permite trabalhar com folga em diversas aplicações simultaneamente, além de ser uma boa pedida para jogos e softwares mais pesados;

32 GB ou mais: necessário apenas para profissionais que trabalham com arquivos muito grandes, como edição de vídeo em alta resolução ou máquinas virtuais.

Armazenamento: velocidade é mais importante que espaço

Onde seus arquivos, programas e o sistema operacional ficam guardados. Hoje, a escolha é simples: prefira sempre um SSD (Solid-State Drive). Ele é muito mais rápido que um HD (disco rígido) tradicional, fazendo com que o notebook ligue em segundos e os programas abram quase instantaneamente.

256 GB SSD: é o ponto de partida. Funciona bem se você usa principalmente serviços de nuvem (Google Drive, OneDrive) e não instala muitos programas pesados;

512 GB SSD ou mais: oferece um espaço confortável para guardar seus arquivos, fotos e instalar os principais programas sem se preocupar com o armazenamento.

Compreender as especificações do notebook é essencial para o uso diário e para fazer a escolha certa no mercado.Karola G de Pexels

A tela: seus olhos agradecem

Você vai passar horas olhando para a tela, então a qualidade dela importa. Dois fatores são cruciais:

Resolução: procure por telas Full HD (1.920 x 1.080 pixels) . É o padrão atual e oferece uma imagem nítida e detalhada para trabalho e entretenimento. Evite resoluções inferiores (HD, 1366 x 768). Modelos premium podem oferecer telas 2K (QHD) ou 4K , com ainda mais definição, ideais para profissionais de imagem;

Tipo de painel: dê preferência a painéis do tipo IPS. Eles oferecem cores mais vivas e ângulos de visão superiores, o que significa que a imagem não fica distorcida quando você olha para a tela de lado.

Conectividade: portas e internet sem fio

Verifique se o notebook atende às suas necessidades de conexão. Para a internet sem fio, procure por compatibilidade com Wi-Fi 6 (ou 6E), que garante uma conexão mais rápida e estável em redes compatíveis. O Bluetooth 5.0 (ou superior) também é importante para conectar fones de ouvido, mouses e outros periféricos sem falhas. Não se esqueça de olhar as portas físicas: ter entradas USB-C (especialmente as com suporte a Thunderbolt), USB-A e uma saída HDMI pode facilitar muito seu dia a dia.

Bateria: autonomia para seu dia

A duração da bateria varia muito entre os modelos e depende do seu uso. Se você precisa de mobilidade e vai usar o notebook longe da tomada, pesquise por reviews que testem a autonomia real do aparelho. Se ele for ficar a maior parte do tempo na sua mesa, este é um fator menos crítico. Fabricantes costumam informar a duração em horas, mas desconfie de números muito otimistas; a prática geralmente é menor.

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A compra de um notebook não precisa ser um mistério. Antes de olhar para os modelos, olhe para você: para que você vai usar o computador? Definir seu perfil de uso é o passo mais importante. Com as informações deste guia, você está pronto para analisar as especificações e escolher o notebook que vai te acompanhar por anos, com o desempenho certo e sem gastar mais do que o necessário.