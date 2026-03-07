App de alerta de mísseis de Israel é ‘clonado’ para espionagem digital

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

Em Israel, um aplicativo usado para alertar a população sobre ataques de mísseis foi clonado em uma campanha de espionagem digital. Pesquisadores da empresa de cibersegurança Acronis identificaram a operação no último em 1º de março.

Usuários receberam mensagens SMS que simulavam comunicados oficiais do Home Front Command (Oref), autoridade de Defesa Civil de Israel. O texto pedia atualização urgente do aplicativo e levava ao download de uma versão falsa que exibia alertas reais para manter aparência legítima.

Enquanto funcionava normalmente, o software coletava dados do aparelho, como contatos, mensagens SMS, localização e contas vinculadas.

Análise técnica revela APK malicioso usado para clonar o app Red Alert e coletar dados de usuários em campanha de espionagem digital Divulgação/TRU Acronis

Segundo Subhajeet Singha, pesquisador da unidade de ameaças da Acronis, “esta campanha ilustra como a infraestrutura de emergência confiável pode ser explorada durante períodos de conflito para ampliar a eficácia da engenharia social e facilitar a coleta de dados”.

A análise também indica alto nível de sofisticação na operação, com distribuição direcionada e camadas de ocultação usadas para manter a coleta de informações ativa sem levantar suspeitas.

Guerra no Oriente Médio

A descoberta desta campanha de espionagem digital ocorre em meio a uma drástica escalada militar no Oriente Médio iniciada na virada para março de 2026. Após uma série de bombardeios coordenados por Israel e Estados Unidos contra o Irã, que resultaram na morte do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, o conflito expandiu-se para múltiplas frentes.

No momento, Israel conduz operações terrestres no Sul do Líbano para neutralizar o Hezbollah, enquanto Teerã responde com ataques de mísseis e drones visando centros urbanos como Tel Aviv. A exploração de aplicativos de alerta, como o Red Alert, demonstra como a vulnerabilidade civil é utilizada para monitorar alvos e semear desconfiança em ferramentas de segurança pública em um cenário de guerra total.

