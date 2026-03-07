Reunião para nomear novo líder supremo do Irã deve acontecer 'nas próximas 24 horas'

A Assembleia de Especialistas, órgão encarregado de escolher o próximo líder supremo do Irã, deve se reunir "nas próximas 24 horas", informou neste sábado (7) a agência iraniana de notícias Fars.

"Com a ajuda de Deus, essa sessão ocorrerá nas próximas 24 horas", declarou Hosein Mozafari, membro da Assembleia de Especialistas, citado pela agência. Ele pediu à população que "se abstenha de qualquer especulação e de difundir rumores sobre o assunto".

O novo líder supremo substituirá o aiatolá Ali Khamenei, morto no sábado passado, em um bombardeio de Estados Unidos e Israel. No dia seguinte, o Irã iniciou oficialmente o processo de transição para designar o sucessor de Khamenei, que dirigia o país desde 1989. O escolhido deve ser selecionado pela Assembleia de Especialistas, composta por 88 membros.

Israel anunciou que o novo líder iraniano será "um alvo" militar e atacou nesta semana prédios da Assembleia de Especialistas, segundo meios de comunicação locais.

