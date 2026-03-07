Emirados relatam novos ataques com mísseis; explosões ouvidas no Bahrein e Catar

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram neste sábado (7) que sofreram novos ataques com mísseis e drones, ao mesmo tempo em que foram ouvidas explosões no Bahrein e no Catar, enquanto o Irã prossegue com as ofensivas de represália contra países do Golfo.

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão respondendo neste momento a ameaças de mísseis e drones procedentes do Irã", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado no X.

"Os ruídos que estão sendo ouvidos são o resultado dos Sistemas de Defesa Antiaérea interceptando mísseis e drones", acrescenta a nota.

Também foram registradas fortes explosões em Manama, capital do Bahrein, e em Doha, capital do Catar, segundo jornalistas da AFP.

Em Manama, um correspondente da AFP relatou ter ouvido ao menos cinco fortes explosões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

saa-bou/dcp/ahg/hgs/fp