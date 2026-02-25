Assine
E-SPORTS

OAB Barro Preto realiza debate sobre e-sports e direito desportivo

Debate reúne três representantes de comissões para discutir contratos, governança e regulação dos e-sports

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
25/02/2026 20:20 - atualizado em 25/02/2026 21:09

Debate jurídico compara esporte tradicional e e-sports
Debate jurídico compara esporte tradicional e e-sports crédito: Pexels

A OAB/MG – Subseção Barro Preto realiza em 27 de fevereiro, às 17h, um debate sobre esporte tradicional e e-sports. O encontro ocorre no auditório da entidade, em Belo Horizonte, com entrada gratuita mediante inscrição prévia.

Organizado pela Comissão de Direito dos Jogos Digitais e Esportes Eletrônicos da OAB Barro Preto, o evento propõe uma análise jurídica comparativa entre as modalidades. O foco está na natureza legal dos e-sports e nos impactos regulatórios do setor.

Entre os temas estão contratos entre atletas e organizações, modelos de governança e estrutura de clubes. Também será discutida a ausência de um sistema formal de Justiça Desportiva específico para competições digitais.

Participam da mesa Lucas Sausmikat Martins, presidente da comissão organizadora, Luana Mendes Fonseca de Faria, vice-presidente, e Leonardo Tasmo, presidente da Comissão de Esportes da subseção. A mediação será conduzida por Marcos Soares Rodrigues Alves.

Segundo a organização, a proposta é ampliar o entendimento da advocacia sobre o crescimento do ecossistema competitivo digital. Ao final, o público poderá enviar perguntas aos debatedores.

O evento integra o calendário institucional da subseção e ocorre no Auditório da OAB Barro Preto, na Rua dos Guajajaras, 1757.

