iPhone: Opera One ganha atualização com IA e novos recursos no iOS

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Opera lançou uma nova atualização para a versão iOS do navegador, apostando em recursos que prometem resolver uma das maiores frustrações dos usuários de iPhone, como o excesso de abas abertas sem uma organização eficiente. O novo sistema de gerenciamento de abas é apresentado como o mais avançado já disponível no ecossistema da Apple.

“Estamos todos empolgados com o lançamento dos novos iPhones, mas aqui estamos ainda mais animados em resolver o problema das abas no iOS”, disse Jona Bolin, gerente de produto do Opera One para iOS.

“Algumas pessoas dizem que somos obcecados por excesso de abas, e de fato somos, porque conseguimos controlá-lo”, acrescentou.

A nova versão do navegador para iOS introduz uma tecnologia de gerenciamento de abas mais avançado, com recursos como:

Novos layouts de abas (visualização em grade e lista): Permite escolher entre dois modos. A grade mostra pré-visualizações claras, enquanto a lista oferece uma visão compacta para centenas de abas. A troca de layout é feita pelo ícone à esquerda na barra inferior da galeria.

Permite escolher entre dois modos. A grade mostra pré-visualizações claras, enquanto a lista oferece uma visão compacta para centenas de abas. A troca de layout é feita pelo ícone à esquerda na barra inferior da galeria. Agrupamento de abas: Permite criar grupos nomeados e com códigos de cores, ideais para organizar atividades como viagens, compras e trabalho. O recurso também está disponível no iPad, inspirado no “Tab Islands” do Opera no desktop.

Permite criar grupos nomeados e com códigos de cores, ideais para organizar atividades como viagens, compras e trabalho. O recurso também está disponível no iPad, inspirado no “Tab Islands” do Opera no desktop. Busca de abas: A nova função ajuda a localizar páginas específicas digitando palavras-chave do título ou URL. A busca é acessada pelo ícone de lupa na barra inferior.

A nova função ajuda a localizar páginas específicas digitando palavras-chave do título ou URL. A busca é acessada pelo ícone de lupa na barra inferior. Interface intuitiva com gestos de deslizar: A navegação entre abas foi redesenhada. Agora, o usuário pode deslizar entre ícones para alternar entre abas normais, privadas e sincronizadas.

A navegação entre abas foi redesenhada. Agora, o usuário pode deslizar entre ícones para alternar entre abas normais, privadas e sincronizadas. Menu personalizável: O menu do navegador pode ser configurado pelo usuário, que escolhe quais opções aparecem primeiro, tornando a experiência mais prática e personalizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Menu personalizável e IA Aria

Além do gerenciamento de abas, a atualização traz melhorias importantes:

Personalização do menu: os usuários podem escolher quais opções aparecem no menu, mantendo os recursos mais usados sempre à mão.

os usuários podem escolher quais opções aparecem no menu, mantendo os recursos mais usados sempre à mão. Acesso à Aria AI: a inteligência artificial integrada ganhou um atalho na barra inferior, oferecendo respostas rápidas e detalhadas sobre receitas, games, compras e outros temas.



Segundo a empresa, essa é a primeira etapa de uma estratégia de longo prazo para fortalecer a presença do navegador no iOS. Fundada em 1995, a Opera tem histórico de inovação e aposta em funcionalidades diferenciadas para competir diretamente com Safari e Chrome, atendendo um público que valoriza produtividade e personalização.

