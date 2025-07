Sandisk lança pendrives dos Smurfs com game e visual temático

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Sandisk anunciou o lançamento da linha ‘SanDisk Smurfs’ USB Flash Drives no Brasil. Inspirados nos personagens Brainy, Papa Smurf e Smurfette, os pendrives colecionáveis chegam ao mercado em edição limitada com capacidades que variam de 64 GB a 256 GB.

O produto combina nostalgia com utilidade: além do visual temático, cada unidade inclui um código de resgate para o jogo The Smurfs: Mission Vileaf.

Com velocidades de leitura de até 130 MB/s, os dispositivos garantem agilidade no armazenamento de fotos, vídeos e jogos. A iniciativa antecipa o lançamento do novo filme dos Smurfs, previsto para 18 de julho.

A coleção já está disponível em varejistas selecionados, oferecendo uma opção que une armazenamento eficiente e design temático inspirado nos pequenos personagens azuis icônicos da animação clássica.

