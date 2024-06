No final de junho, será inaugurado o primeiro bordel cibernético do mundo, em Berlim, na Alemanha. Os frequentadores do local poderão reservar uma hora com uma boneca sexual controlada por inteligência artificial e interagir verbalmente e fisicamente. Antes da inauguração, os responsáveis pelo empreendimento realizaram uma série de testes.





"Muitas pessoas se sentem mais confortáveis compartilhando assuntos privados com uma máquina porque ela não julga. Anteriormente, havia um interesse significativo em uma boneca com uma dubladora, onde os usuários só podiam ouvir a voz e interagir com a boneca. Agora, há uma demanda ainda maior por interação com inteligência artificial”, contou Philipp Fussenegger, fundador e proprietário da Cybrothel, à BBC.





Segundo o site, as bonecas-prostitutas são feitas em silicone ou em Elastómero Termoplástico (TPE), o que possibilita “alto padrão de higiene e desinfecção”. O site do bordel cibernético ainda descreve que as bonecas passam por uma espécie de máquina de lavar para garantir a higienização.





“Como não há interação humana, você pode experimentar uma interação sexual e sensual sem se preocupar! Nossos quartos privados são profundamente limpos e desinfectados após cada visita para fornecer um ambiente seguro e livre de COVID. Fique tranquilo, usamos as melhores práticas para mantê-lo seguro e protegido”, diz o texto do site.





No endereço, é possível ver quais bonecas estarão disponíveis para os clientes e conhecer os serviços ofertados. A sessão noturna, em que a boneca passa a noite com o contratante em uma suíte, é vendida por 199 euros (o equivalente a R$ 1146,23). “A cama de casal com colchão aquecido garante conforto relaxante, assim como a cadeira ginecológica à sua disposição. Você tem uma ampla seleção de pornografia em plataformas de streaming populares, que pode aproveitar em uma tela de cinema gigante”, diz a oferta. Por mais 70 euros, é possível contratar uma boneca adicional.





Já a “primeira experiência sexual de realidade mista do mundo” custa a partir de 89 euros (R$ 512,63), na modalidade simples, em que o cliente possui apenas o corpo de silicone. Enquanto a opção completa, com voz, permite que a boneca ouça e fale com o cliente, custa 128 euros (R$ 737,27). O site promete que a experiência não envolve nenhuma interação humana.





Existe também um serviço para mulheres, em que é exibida pornografia em realidade virtal, do ponto de vista feminino em uma relação sexual hétero. “Satisfação e entusiasmo são importantes para nós! Se isso não acontecer ou a sessão for abortada, você receberá seu dinheiro de volta. Reembolsaremos sem hesitação”, diz o anúncio. O serviço custa 90 euros (R$ 518,39).





O ciber bordel ainda tem uma oferta para clientes que queiram passar o fim de semana, ao custo de 399 euros (R$ 2298,21), com uma boneca incluída à escolha. “Relaxe em nossa varanda aconchegante, aproveite seu próprio banheiro e experimente um enorme cinema com uma extensa biblioteca de pornografia e todos os filmes de realidade virtual do nosso servidor de pornografia de VR local”, explica o site, afirmando que também aceita reserva de casais.





Por fim, o Cybrothel oferece o local para locação para festas, eventos e sessões privadas, com até 10 pessoas. Qualquer um dos agendamentos só pode ser feito pelo site Cybrothel.