Representantes dos governos municipais de 40 cidades brasileiras, entre elas BH, estarão em São Paulo para apresentar iniciativas de sucesso e discutir como a tecnologia pode ajudar na formulação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico. Nos dois dias do evento, nesta terça e quarta-feira (3 e 4/6), municípios como São Paulo, Jundiaí, São José dos Campos, Recife, Aracaju, Belo Horizonte e Porto Velho vão apresentar projetos que impactaram diretamente suas economias e têm como alicerce principal o uso da tecnologia.





Belo Horizonte vai mostrar como a tecnologia melhorou o ambiente de negócios na cidade a partir da organização de dados, processos e pessoas. Já São Paulo irá apresentar um programa de inteligência artificial que funciona como um módulo para gestão dos dados climáticos e antecipa as ações de zeladoria para mitigar os efeitos das chuvas, como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra.





Jundiaí, no interior paulista, vai apresentar um panorama de como a tecnologia está transformando a vida da população local, seja com o monitoramento dos horários dos ônibus, solicitações para corte e limpeza de mato ou situações mais complexas, como emissão de alvarás para serviços ou aprovações de plantas de construções. Recife, por sua vez, vai apresentar o programa de microcrédito CredPop, que com o uso da tecnologia oferece financiamentos de forma desburocratizada, com juros zero, depósitos via PIX e uso de inteligência artificial para análise de riscos, possibilitando o menor prazo do país para liberação de financiamentos de microcrédito.





O presidente da ANCITI, Johann Dantas, afirma que várias cidades brasileiras podem ser consideradas “smart cities”, por conta de ações dos governos municipais que utilizam tecnologia para agilizar processos, garantir sustentabilidade, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Ele conta que o evento em São Paulo vai servir principalmente para o intercâmbio de informações sobre projetos. “A variedade de soluções que as cidades podem implantar em benefício da população é enorme. A troca de informações aumenta a capacidade de enxergar a tecnologia de modo mais prático e humano”, diz.





Esse é o segundo evento do ano da série Smart Gov, promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadores (Anciti). Antes da capital paulista, Aracaju sediou o evento regional do Nordeste, no início de abril.

Nos dois dias do evento, empresas parceiras das prefeituras e patrocinadoras da Anciti também vão apresentar suas soluções tecnológicas para áreas como Saúde, Educação, Finanças, Segurança Pública, ESG e Segurança de Dados.





Serviço