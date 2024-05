Novo recurso do iOS 18 permite controlar dispositivos com os olhos

A Apple anunciou nessa quarta-feira (15/5) que implantará um novo recurso de acessibilidade para os usuários de seus dispositivos. A principal funcionalidade é o rastreamento ocular, que permitirá controlar o iPad e o iPhone com os olhos. A novidade é voltada para pessoas com deficiência e deve ser implementada ainda em 2024.







A tecnologia é alimentada por inteligência artificial. Também chamado de Eye Tracking, o recurso utiliza a câmera frontal para calibrar a navegação ocular. Na prática, o usuário poderá ativar elementos, acessar menus, fazer gestos de deslizar, entre outros, só com o movimento dos olhos. O novo sistema será disponibilizado para todos os produtos com iOS 18 ou iPadOS 18. A novidade não tem ligação com o sistema de reconhecimento facial Face ID.







Outra novidade anunciada para o sistema operacional é o Vehicle Motion Cues, ou Sinais de Movimento do Veículo, que vai ajudar a diminuir o enjoo de passageiros em veículos em movimento enquanto usam um produto Apple. Por meio de pontos animados na tela, que acompanham as mudanças no movimento, o usuário consegue diminuir o conflito sensorial sem interferir no conteúdo em exibição. A tecnologia utiliza sensores integrados que reconhecem o movimento.





Já o Music Haptics, ou Música Tátil, é uma ferramenta para usuários surdos ou com deficiência auditiva ouvirem música. Usando a vibração do aparelho, o iPhone reproduz toques, texturas e vibrações relacionadas à música para reproduzir uma sensação tátil ao usuário. Segundo a Apple, a funcionalidade está no catálogo do Apple Music, além de um API para desenvolvedores tornarem a música mais acessível em outros aplicativos.





Além disso, voltados para usuários com paralisia cerebral, esclerose lateral amiotrófica (ELA) ou acidente vascular cerebral, a Apple anunciou o recurso Vocal Shortcuts, ou Atalhos Vocais, que permite ativar recursos por voz, sem depender da Siri. Outra novidade é o Apple CarPlay, que terá navegação por voz, reconhecimentos de som (alertando sobre sirenes e buzinas), filtros para usuários daltônicos, texto em negrito e fontes maiores.