Um perfil no X denunciou que um perfil de uma modelo do Only Fans publica fotos e vídeos simulando amamentar um boneco para mostrar os seios e driblar o algoritmo do Instagram. Nas doze publicações do perfil de Florence Flower, ela aparece com o brinquedo na mão, enquanto sorri para a câmera e expõe o outro peito.

tava rolando meu reels vendo memes e do nada sem contexto nenhum apareceu um vídeo de uma mulhe com os peito de fora fiquei chocado sem entender porra nenhuma daí fui ver na legenda e aparentemente o instagram agora permite vídeo de amamentação então AS ATRIZES DO ONLY FANS TÃO… pic.twitter.com/1xPOYTlf25 — c?eytxn (@cleytxnn) February 27, 2024





“Estava rolando meu reels vendo memes e do nada sem contexto nenhum apareceu um vídeo de uma mulher com os peitos de fora. Fiquei chocado sem entender p***a nenhuma. Daí fui ver na legenda e aparentemente o Instagram agora permite vídeo de amamentação, então AS ATRIZES DO ONLY FANS TÃO PEGANDO UM BEBÊ FALSO PRA FINGIR QUE ESTÃO AMAMENTANDO E MOSTRAR OS PEITOS NO REELS DO NADA. IRMÃO QUE ISSO! TIREM SEUS FILHOS DAS REDES SOCIAIS”, escreveu o internauta.



Florence, que tem pouco mais de 2 mil seguidores, diz em seu perfil que os vídeos têm fins educacionais. “Conteúdo educativo sobre amamentação. “Normalizando o conceito de maternidade. SOMENTE PARA FINS EDUCACIONAIS”, diz a bio do seu perfil. As legendas do Instagram, que teve a primeira publicação há dois dias, também contém informações relacionadas ao aleitamento. Porém, o link do seu perfil direciona para seu Only Fans, em que posta conteúdo sexual.

“Sou Florence, uma garota bem normal dos Estados Unidos... durante o dia, trabalho no jardim de infância local como professora. Entretanto... à noite... preciso abrir espaço para todas as fantasias sujas que estou tendo... especialmente com todos os pais gostosos que vejo diariamente no jardim de infância (sim... estou solteira como você pode imaginar acho)... é por isso que estou aqui”, se descreve na plataforma.

Segundo o Instagram, a amamentação é “algo natural e bonito” e que permite que as mães possam compartilhar suas experiências com outras pessoas na rede social. “A grande maioria dessas publicações segue nossas políticas”, diz, em seus termos de uso.

Porém as regras da plataforma proíbe qualquer imagem relacionada a nudez, incluindo representações artísticas ou criativas. Ou seja, não são permitidos fotos e vídeos mostrando relações sexuais, órgãos genitais e nádegas. Além da amamentação, as imagens de mamilos femininos também são permitidas em conteúdos sobre parto, pós-parto ou outro assunto relacionado à saúde.

Fotos e vídeos com crianças parcialmente ou totalmente nuas podem ser removidos da rede social sem avisos. Isso ocorre por motivos de segurança, evitando que usuários mal-intencionados usem o material para outros fins.