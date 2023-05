Com perfil no Only Fans, brasileira tem visto anulado nos EUA

Uma estudante que passou cerca de três meses nos Estados Unidos foi convidada a retornar ao Brasil antes do término previsto em seu visto, por vender conteúdos adultos on-line. A mulher acatou a notificação, sem entender o motivo do seu visto ser anulado.

A brasileira procurou ajuda com o advogado Daniel Toledo, da área de Direito Internacional, já que realmente estava no exterior para estudar. Daniel conta que ao solicitar o FOIA (Freedom of Information Act) da imigrante, a razão da decisão veio à tona.