Loja de grande rede é acusada de vender tablets usados em Itaúna

A cliente foi à loja para pedir estorno do produto, mas o gerente negou a possibilidade de o tablet ser usado (foto: Della Rocca/Divulgacao)

Uma loja das Casas Bahia em Itaúna, na Região Central de Minas Gerais, é acusada de vender aparelhos eletrônicos usados. Uma cliente conta que comprou um tablet que veio em uma caixa com o lacre rompido e, ao ligar o aparelho, verificou que havia uma conta logada no aplicativo do Google Play.A consumidora relata que, quando foi fazer o download de um aplicativo, a loja de apps do Google solicitou autorização de outra conta, porque a conta logada era infantil.