Entrar pela porta principal do pavilhão central da CES 2024, em Las Vegas, não é uma tarefa fácil. O estande montado pela LG conta com um conjunto de telas empilhadas da LG Signature Oled T, que a marca apresenta como a primeira TV Oled transparente sem fio.



Quando as TVs começam a funcionar, variando entre imagens de flores e animais em alta definição, com estruturas de metal que se movimentam ao som de uma música alta, o público se junta para ver o que vai acontecer em seguida.



"Logo que entrei, pensei que fosse uma vitrine, dava para ver as pessoas do outro lado, acenando. Mas então, as TVs começaram a mostrar filmes e a se mexer na nossa frente, por isso tinha tanta gente esperando para ver", conta a consultora Linn Park, 32, que veio da Coreia do Sul para o evento.

A TV combina uma tela Oled transparente e tecnologia de transmissão de áudio e vídeo sem fio. Segundo a marca, a tela transparente permite que os usuários coloquem a TV no meio da sala para funcionar como um divisor de ambientes ou apoiá-la contra a janela sem bloquear a visão externa.



O equipamento usa tecnologia de transmissão sem fio, o que também ajuda a posicioná-lo em qualquer lugar, independentemente de onde as tomadas elétricas estejam localizadas.



A inteligência artificial é o mote da edição 2024 da CES, que acontece nesta semana em Las Vegas. O evento reúne parceiros de negócios, grandes marcas, startups e investidores de diferentes partes do mundo. As marcas querem aproximar tecnologias consideradas complexas do uso doméstico.

Geladeira



Geladeira tem câmera que mostra os produtos guardados e manda lembretes avisando que alimentos vão estragar Samsung Newsroom

A Samsung, por exemplo, apresentou o refrigerador Bespoke 4-Door Flex 2024 com tecnologia AI Family Hub. A geladeira tem uma tela de 32 polegadas na porta, com um visor AI Vision Inside.



Ela usa uma câmera interna para reconhecer até 33 alimentos diferentes colocados e retirados da geladeira e sugere receitas com esses ingredientes.



Segundo a empresa, os usuários também programam o consumo por data na tela, o que permite que a geladeira envie uma mensagem quando o dia definido se aproximar, o que pode ajudar a reduzir desperdícios.



"Achei interessante que os avisos são grandes e tudo parece intuitivo", diz a aposentada norte-americana Ellyn Jameson, 67, que visitava a feira.



As marcas têm um desafio de incluir IA nos eletrodomésticos, sem dificultar seu uso por consumidores que não estão acostumados com novas tecnologias.



A Zeo One, por exemplo, é a primeira experiência da Roborock em máquinas de lavar e secar. A marca é mais conhecida pela fabricação de modelos de robô-aspirador.



O aparelho tem tecnologia de secagem a uma temperatura moderada que pode secar roupas delicadas com temperaturas precisas controladas por sensores inteligentes para evitar danos.



A máquina também conta com sistema de autolimpeza que coleta e remove fiapos automaticamente, controle de aplicativos e recursos que prometem eliminar bactérias, pelos de animais de estimação e manchas mais resistentes.



O repórter viajou a convite da John Deere