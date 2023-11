O Estado de Minas participou na última terça (14/11) do evento de encerramento do programa Acelerando Negócios Digitais, do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ). A iniciativa tem apoio da Meta e é desenvolvida em parceria com diversas associações de mídia (Abert, Aner, ANJ, Ajor, Abraji e ABMD). O projeto Sabia Não, Uai!, série especial que resgata histórias e curiosidades de Minas Gerais, foi um dos casos de sucesso escolhidos pelo programa para participar do painel de apresentações.

O evento, ocorrido no Rio de Janeiro, marcou o fim do programa de financiamento que selecionou 160 projetos de mídia no Brasil, sendo 80 de organizações e 80 de jornalistas independentes. Os trabalhos escolhidos eram de 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Em Minas, outros 5 projetos além do Sabia Não, Uai! participaram do Acelerando Negócios Digitais este ano.

A equipe do Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas, responsável pela série Sabia Não, Uai!, apresentou durante o evento na capital fluminense como foi o processo de produção e execução do projeto, assim como as inovações audiovisuais atingidas pelo Sabia Não, Uai!, que recebeu mentoria da jornalista Luciana Cardoso durante os cinco meses de duração da iniciativa.

O formato descontraído dos vídeos do Sabia Não, Uai!, assim como sua linguagem moderna, pesquisa histórica e rigor jornalístico com as informações foram elogiados pelos profissionais que participaram da etapa de apresentações e troca de experiências no Rio de Janeiro.

Projeto do EM foi apresentado em encontro no Rio de Janeiro Arquivo pessoal

Concorrência acirrada no país

A concorrência em 2023 para participar do Acelerando Negócios Digitais foi grande, com 1.534 inscritos, de todos os estados, representando 254 cidades brasileiras e 473 organizações. O Acelerando Negócios Digitais oferece suporte a veículos midiáticos de diferentes tipos e tamanhos, de pequenas rádios a grandes empresas de TVs, passando por diferentes jornais impressos e organizações de jornalismo digital, além de jornalistas independentes, tudo com uma preocupação de estimular a diversidade regional.