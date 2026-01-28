Assine
FERTILIZAÇÃO IN VITRO

FIV é a principal técnica de reprodução assistida em 2026, diz especialista

Procedimento, que une óvulo e espermatozoide em laboratório, seguirá sendo a esperança para milhares de casais que sonham em ter filhos; entenda as etapas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/01/2026 14:00

Os espermatozoides podem fertilizar os óvulos espontaneamente, ou um deles pode ser injetado diretamente dentro do óvulo
Os espermatozoides podem fertilizar os óvulos espontaneamente, ou um deles pode ser injetado diretamente dentro do óvulo

A fertilização in vitro (FIV) continuará a ser o procedimento de reprodução humana assistida mais comum e eficaz em 2026, representando uma chance para pessoas com dificuldades para engravidar.

A técnica, que consiste na fertilização do óvulo pelo espermatozoide em ambiente laboratorial para posterior transferência ao útero, evoluiu ao longo dos anos, tornando-se mais segura e com taxas de sucesso crescentes. Segundo Alfonso Massaguer, especialista em reprodução humana da Clínica Mãe, “a jornada da FIV é um processo de esperança e ciência caminhando juntas”.

Meticulosamente, o tratamento é dividido em quatro etapas principais, que visam otimizar as chances de uma gravidez bem-sucedida. “Cada etapa é cuidadosamente planejada e executada para oferecer aos nossos pacientes a melhor oportunidade possível de realizar o sonho de construir uma família. A tecnologia avançou, mas o cuidado humanizado e individualizado continua sendo o pilar do nosso trabalho”, pontua Alfonso.

As etapas da Fertilização In Vitro

De acordo com o médico, o processo de FIV é complexo e envolve uma sequência de fases bem definidas, desde a preparação do corpo da mulher até a confirmação da gravidez.

Indução da ovulação

O tratamento começa com a administração de medicamentos hormonais, geralmente por via subcutânea, para estimular os ovários a produzirem um número maior de óvulos.

Esta fase dura, em média, de nove a 12 dias e é acompanhada de perto por meio de ultrassonografias transvaginais e exames de sangue para monitorar o crescimento dos folículos. Ao final, uma última medicação é aplicada para a maturação final dos óvulos.

Coleta de óvulos e espermatozoides

Após a última medicação, os óvulos são coletados em um procedimento guiado por ultrassom, sob anestesia. Uma agulha de aspiração suga os óvulos, que são imediatamente entregues ao embriologista. No mesmo dia, é realizada a coleta de espermatozoides, geralmente por masturbação. Em casos específicos, podem ser necessários procedimentos cirúrgicos para a obtenção dos gametas masculinos.

Fertilização em laboratório

Com os gametas em mãos, a fertilização ocorre em laboratório. Existem duas técnicas principais:

  • FIV convencional: os espermatozoides fertilizam os óvulos espontaneamente em uma placa de cultura
  • Injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI): um único espermatozoide é injetado diretamente dentro do óvulo com o auxílio de um microscópio. Com uma alta precisão, está é a técnica mais utilizada atualmente

Transferência embrionária

Após a fertilização, os embriões se desenvolvem em uma incubadora. A transferência para o útero é um procedimento simples e geralmente indolor, guiado por ultrassom abdominal. Um cateter fino é usado para depositar o(s) embrião(ões) na cavidade uterina. Após a transferência, um exame de sangue (beta-HCG) é realizado para confirmar a gravidez.

“A FIV não é apenas uma técnica, é um conjunto de possibilidades. O avanço contínuo dos protocolos e da tecnologia laboratorial nos permite personalizar cada vez mais o tratamento, aumentando as taxas de sucesso e a segurança para os pacientes”, afirma o especialista.

