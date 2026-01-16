Lucidez terminal: Isabel Veloso melhorou antes de morrer?

A morte da influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos, trouxe à tona um fenômeno chamado pela medicina paliativa de "lucidez terminal". Pouco antes de falecer no último sábado (10/1), em decorrência de complicações de um linfoma de Hodgkin, Isabel apresentou uma breve estabilidade e momentos de consciência que surpreenderam seguidores e familiares.



Conhecido popularmente como "melhora da morte", o evento é caracterizado por um retorno repentino da energia, apetite ou clareza mental em pacientes em estado crítico. O fenômeno não indica uma cura, mas uma resposta biológica final. É um período breve em que o paciente consegue se despedir, muitas vezes atribuído a picos de hormônios como a adrenalina e o cortisol.



No caso de Isabel, seu médico, Bruno Bereza, relatou que os últimos momentos foram de paz e aceitação, reforçando que, embora a ciência busque explicações fisiológicas, para as famílias esse tempo costuma ser visto como um "presente de despedida".



Isabel Veloso lutou contra o câncer por quatro anos. Para os mais de 3 milhões de seguidores que acompanharam a gravidez e o transplante de medula de Isabel, a notícia de que ela estava "melhor" dias antes da partida trouxe uma breve esperança. No entanto, na prática dos cuidados paliativos, essa melhora é compreendida como o encerramento de um ciclo.



A condição permitiu que Isabel deixasse mensagens, como a carta dedicada ao filho, Arthur, e passasse instantes de serenidade com o marido, Lucas Borbas. Especialistas ressaltam que acolher essa "lucidez" é fundamental para o processo de luto da família, transformando o sofrimento do fim em uma memória de conexão e afeto.



Você já ouviu falar em lucidez terminal?



O termo dominou as buscas após a morte da influencer.



O que aconteceu: Isabel Veloso, que enfrentava um linfoma de Hodgkin, teve momentos de clareza e redução de dores pouco antes de falecer.



A ciência explica: médicos chamam isso de lucidez terminal. É uma descarga de energia do organismo que acontece em cerca de 10% a 15% dos casos terminais.



Significado: não é sinal de recuperação, mas uma "janela" que permite comunicações finais e despedidas.



O impacto: no caso de Isabel, o relato de seu médico sobre a paz nesses instantes finais ajudou a confortar os fãs e a desmistificar o processo de terminalidade.