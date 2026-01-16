Tome cuidado com o sol e previna doenças oculares

O verão estimula saídas para passear ao ar livre e, consequentemente, cresce a exposição aos raios solares. O alerta dos médicos está na ampliação do tempo sob o sol sem os devidos cuidados de proteção, acarretando riscos para doenças oculares comprometedoras da mácula.

A mácula é a área principal da retina, responsável pela visão central, as cores e os detalhes finos dos objetos, sendo essencial para as atividades diárias, como ler, dirigir e reconhecer rostos.

A oftalmologista e diretora do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, Juliana Guimarães, explica que a radiação ultravioleta (UV) e a luz azul do sol causam problemas, penetrando nos olhos e danificando as proteínas do cristalino e as células da retina. Os danos são considerados cumulativos, provocando condições como a degeneração macular e a retinopatia solar.

A degeneração é considerada uma patologia grave e é um dos principais motivos para a cegueira irreversível, entre indivíduos acima de 50 anos. A condição causa perda progressiva da visão central com o estresse oxidativo, desencadeado pela radiação UV. Os sintomas incluem a perda da visão central, visão embaçada, comprometimento para enxergar detalhes, dificuldade para adaptar-se à luz - ocorrendo de maneira lenta - e leva à distorção de linhas retas.

Já a retinopatia solar, caracterizada pelo dano à retina pela exposição prolongada ao sol, pode causar a queimadura das células. “A ocorrência se dá, principalmente, quando o contato acontece de maneira direta, ou seja, ao observar o sol, eclipses e, até mesmo, uma soldagem sem a devida proteção”, alerta a especialista.

As vítimas reclamam de visão embaçada, ponto cego central, distorção na visão, alterações na percepção das cores e dor de cabeça. A perda da visão é uma possibilidade, identificada em casos graves. Os incidentes regulares requerem uma recuperação que pode levar de três a nove meses.

Segundo Juliana, é importante atenção aos cuidados oculares, destacadamente, em dias mais ensolarados. A segurança é feita com o uso de óculos adequados, sendo os escuros, os mais indicados. Os bonés complementam a proteção, sendo mais uma barreira contra os raios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ideal é que as lentes dos óculos apresentem 100% de segurança contra os raios UV e ainda filtro para luz azul, emitida tanto pelo sol quanto pelos dispositivos eletrônicos. Os horários de pico, entre 10h e 16h, em que a exposição solar é mais forte e com grande radiação, devem ser evitados.