ACOLHIMENTO

O que significa sentir mais carinho por animais do que por pessoas, segundo a psicologia

Relações humanas vêm com camadas: expectativa, interpretação, comparação, medo de errar

MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
14/01/2026 14:16

O que significa sentir mais carinho por animais do que por pessoas, segundo a psicologia crédito: Tupi

Tem gente que se emociona mais ao ver um cachorro na rua do que ao ouvir uma história triste de um desconhecido. Outras pessoas preferem a companhia do pet a qualquer roda de conversa. E, por vergonha ou medo de julgamento, guardam isso em silêncio. A psicologia não vê esse carinho como "falta de amor por gente", e sim como um jeito específico de se vincular quando o corpo procura segurança, previsibilidade e afeto sem cobrança.

Sentir mais carinho por animais do que por pessoas é sinal de algo errado?

Na maioria dos casos, não. O que costuma existir é uma preferência por vínculos com menos ruído social. Animais oferecem presença, rotina e uma leitura emocional mais direta. Para muita gente, isso vira um tipo de vínculo seguro que acalma sem exigir desempenho, carisma ou explicações.

Isso também não apaga a capacidade de amar pessoas. Significa que o seu sistema emocional encontra no carinho por animais um caminho mais simples de conexão, especialmente quando relações humanas parecem cansativas, confusas ou cheias de entrelinhas.

Pessoas que lidam melhor com animais do que pessoas são mais comuns do que parece – Créditos: depositphotos.com/babyd2@mail.ru

Por que com animais parece mais fácil existir do jeito que você é?

Relações humanas vêm com camadas: expectativa, interpretação, comparação, medo de errar. Já com um pet, a comunicação é mais corporal e imediata. Essa ausência de tensão social reduz o estado de alerta e cria uma sensação real de acolhimento, como se você pudesse baixar a guarda. 

Menos julgamento, mais conforto

A sensação de aceitação facilita autorregulação emocional e diminui a vontade de se defender o tempo todo.

Relação previsível

Rotina e resposta consistente ajudam quando você vive ansiedade social ou se sente drenado em ambientes cheios.

Afeto que não cobra performance

Você não precisa "ser interessante". Essa simplicidade fortalece apego e sensação de companhia.

Em termos psicológicos, é como se o corpo escolhesse um lugar de descanso relacional. Não porque pessoas sejam ruins, mas porque elas exigem mais energia social, e nem todo mundo tem essa energia disponível o tempo inteiro.

O que acontece no cérebro quando você se conecta com um pet?

A interação com animais pode ativar circuitos de vínculo e calma. Um dos nomes mais comentados nesses estudos é a oxitocina, associada a confiança e ligação afetiva. Além disso, a presença do pet pode reduzir estresse e ajudar o corpo a sair do modo alerta, especialmente quando o dia já veio pesado.

Isso explica por que, para pessoas com alta sensibilidade emocional, a conexão com um animal pode parecer mais "pura". Ela é menos sobre conversa perfeita e mais sobre presença. É como se o pet ajudasse a organizar por dentro sem pedir justificativa.

O amor por nossos pets é equiparável ou até superior ao amor por outra pessoa – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Quando essa preferência aparece com mais força no dia a dia?

Ela costuma crescer em fases de desgaste social, decepções e excesso de cobrança. Depois de relações difíceis, conflitos repetidos ou ambientes onde você se sentiu diminuído, o cérebro aprende a buscar conexões de baixo risco. Em linguagem simples: ele prefere o que machuca menos.

Se você quer entender melhor o seu próprio padrão, vale observar alguns sinais comuns que aparecem quando a balança pende demais para um lado:

- Você sente alívio imediato quando chega em casa e encontra o pet, como se o corpo "desligasse"

- Encontros sociais parecem drenar energia rápido, mesmo quando nada de grave acontece

- Você evita conversas profundas por medo de crítica, mal-entendido ou cobrança emocional

- O contato com animais te dá sensação de segurança que falta em outras relações

- Você se sente mais confortável com afeto simples do que com intimidade cheia de expectativas

Como equilibrar afeto por animais e conexão humana sem se sentir culpado?

O caminho mais saudável é tratar isso como um estilo de vínculo, não como uma sentença. Animais podem ser uma base emocional incrível, e isso não precisa virar isolamento. A questão é perceber se você está escolhendo o pet por amor ou por esgotamento, e ajustar o ritmo com gentileza.

Se relações humanas ficaram difíceis, um bom começo é buscar conexões mais leves, com pessoas que respeitam seus limites. Você não precisa trocar um tipo de amor por outro. Dá para construir uma vida onde o afeto pelos animais é parte da sua estabilidade, e o contato humano entra sem pressão, no seu tempo.

