Guia da gestante no verão: sete pontos de cuidado no calor, praia e viagens

O verão pode ser um período desafiador para as gestantes, já que as altas temperaturas e as atividades típicas da estação, como idas à praia, banhos de piscina e viagens, exigem cuidados extras com a saúde da mãe e do bebê.

Hidratação rigorosa, proteção solar adequada, atenção à alimentação e precauções em deslocamentos fazem parte da lista de recomendações do ginecologista e obstetra Nélio Veiga Junior, mestre e doutor em Tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM/UNICAMP), que reuniu sete pontos para garantir bem-estar e prevenir riscos nesse período:

Calor

De acordo com o especialista, a exposição prolongada a altas temperaturas pode aumentar o risco de hipertermia materna, desidratação, queda da pressão arterial, edema em membro inferior, infecção urinária e contrações uterinas.

“Isso pode aumentar o risco de parto prematuros e baixo peso ao nascer. A recomendação é evitar exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade e manter hidratação rigorosa, com uso de vestimentas leves”, diz Nélio.

Em caso de mal-estar súbito, com enjoo, tontura, queda de pressão, o médico recomenda sentar ou deitar-se em local ventilado, elevar pernas, hidratar-se com líquidos claros. Caso haja persistência dos sintomas ou forem seguidos de sangramento, dor abdominal ou desmaio, é indicado procurar atendimento médico.

Exposição solar

A exposição solar é permitida desde que os horários de maior intensidade (entre as 10h e 16h) sejam evitados. “O protetor solar recomendado para gestante deve ter filtros solares de no mínimo FPS30, com amplo espectro, para peles sensíveis e com bases minerais (óxido de zinco, dióxido de titânio)”, sugere. As roupas podem ajudar nessa tarefa, desde que sejam leves, claras, de algodão, além do uso de acessórios como chapéus e óculos de sol.

Piscinas e praias

Para as gestantes, existem cuidados especiais. “É necessário ter atenção à higiene da água (piscinas bem tratadas), hidratação constante, uso de protetor solar, evitar longas exposições ao sol e atenção a pisos escorregadios para reduzir risco de quedas. Sempre lembrar de manter alimentação leve”, comenta.

Desidratação

Segundo o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), a recomendação média de ingestão de água é de dois a três litros por dia. “Os sinais de alerta incluem boca seca, tontura, cefaleia, urina escura/concentrada, tontura, fadiga, taquicardia e hipotensão. A desidratação pode predispor a contrações prematuras, infecções urinárias e cefaleia”, comenta Nélio Veiga Junior.

Inchaço nas pernas

O edema piora no verão e isso pode ser pior em gestantes. O ginecologista recomenda medidas conservadoras, como hidratação, elevação de membros inferiores, exercícios leves, evitar ficar em pé/sentada por longos períodos, uso de meias elásticas graduadas e drenagem.

Exercício físico

Mesmo no verão, o exercício físico é seguro e recomendado. “Modalidades de baixo impacto (caminhada, hidroginástica, natação, yoga, pilates) são ideais. É bom evitar exercícios de alta intensidade, em ambientes muito quentes e com risco de queda ou trauma abdominal”, comenta o especialista.

Viagens

O avião pode representar um risco para a gestante, por isso a maioria das companhias aéreas exige atestado médico a partir de 28 semanas. “É indicado sempre avaliar com a companhia aérea, mas empresas exigem liberação da equipe de saúde. Em casos de risco ou presença de sangramentos, risco de parto prematuro, hipertensão descontrolada, não é indicada a viagem. Não viajar após a 34ª semana”, diz o médico.

Para aquelas que podem andar de avião, é recomendado movimentar-se dentro do voo, uso de roupas confortáveis, manter hidratação, evitar cafeína em excesso e usar meias de compressão graduada em membro inferiores. “E avaliar uso de anticoagulante, se necessário quando houver risco para trombose venosa”, diz o médico. Em viagens de carro, o uso do cinto de segurança pode gerar dúvidas, mas o ginecologista indica o uso do cinto de três pontos.

Alimentação

A dieta saudável da gestante deve ser priorizada, mas é necessário cuidado ao comer fora de casa, tanto em praias, clubes como em hotéis. “O ideal é evitar carnes, ovos e pescados crus ou malpassados, queijos não pasteurizados, embutidos, frutos do mar de origem duvidosa, legumes crus e saladas de lugares desconhecidos ou mal lavados e alimentos armazenados sem refrigeração adequada. Optar por pratos cozidos/grelhados/assados, frutas/vegetais/saladas bem lavadas, evitar frituras e pratos condimentados e manter intervalos regulares entre refeições, de duas a três horas.”