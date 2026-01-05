Dia de Reis: tradicional, romã é fonte poderosa de nutrientes

Muito associada às celebrações do Dia de Reis, a romã vai além do simbolismo de sorte, prosperidade e fertilidade presente na cultura popular brasileira. A fruta também se destaca pelo alto valor nutricional e pelo potencial de promoção da saúde, conforme explica a nutricionista e professora da Newton Paiva Wyden, Tâmara Oliveira dos Reis.

Segundo a especialista, o consumo regular de frutas e vegetais é fundamental para a prevenção de diversas doenças. “A ingestão adequada de frutas e vegetais pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, oncológicas, obesidade e diabetes. Além disso, ajuda a regular a microbiota intestinal, reforça o sistema imunológico e promove a hidratação e a saúde geral”, afirma.

A romã é rica em vitaminas, minerais, fibras alimentares e compostos bioativos, nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. “Normalmente, obtemos nutrientes essenciais por meio do consumo de frutas. Quando ingeridas em quantidades adequadas, essas substâncias contribuem significativamente para a manutenção da saúde”, destaca a nutricionista.

Entre os principais diferenciais da romã estão os fitoquímicos como licopeno, ácido elágico e flavonoides, que atuam na proteção das células contra danos oxidativos. “Os compostos fenólicos presentes na romã, como antocianinas, quercetina, ácidos fenólicos e taninos, conferem à fruta um potencial antioxidante cerca de três vezes superior ao do vinho tinto e do chá verde”, explica Tâmara.

Estudos e pesquisas no campo da medicina integrativa também apontam o amplo potencial terapêutico da romã. Assim, além de manter viva uma tradição cultural, incluir a romã na alimentação pode ser uma estratégia simples e eficaz para fortalecer a saúde e o bem-estar ao longo do ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A romã tem uma composição rica em polifenóis, flavonoides, taninos e antocianinas está associada a propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e até anticancerígenas, atuando na prevenção de doenças cardiovasculares e na melhoria da memória”, ressalta.