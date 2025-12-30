Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo
O risco de morte é maior para idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiência renal
A onda de calor que afeta diversos estados do país neste final de ano, em especial as regiões Sudeste e Centro-Oeste, traz riscos reais à saúde. O calor pode levar à falência térmica do corpo, com sintomas como confusão mental, pele quente e seca e temperatura corporal acima de 40º C.
O risco de morte é maior para idosos e pessoas com alguma doença, como diabetes e hipertensão, além de Alzheimer e insuficiência renal. Para evitar que o corpo sofra com o calor, é necessário tomar alguns cuidados.
Confira algumas recomendações:
- Reforce a hidratação. Beba mais água e evite bebidas alcoólicas. Em vez de aliviar o calor, o álcool acelera a desidratação
- Use roupas com tecidos respiráveis. Roupas escuras e pesadas retêm calor e dificultam a ventilação
- Tenha cuidado com banhos gelados, que provocam efeito rebote e fazem o corpo aumentar a produção de calor
Cuidados em casa:
- Sempre que possível, proteja a casa da entrada de calor, feche portas, janelas e cortinas durante as horas mais quentes e abra de noite para refrescar
- Use ventiladores e aparelhos de ar condicionado, se disponíveis; mas sem exagerar na regulagem do frio para não causar choque térmico
Fora de casa:
- Antes de planejar suas atividades, procure saber quão quente e úmido será o dia
- Não saia durante os horários mais quentes
- Quando estiver ao livre, use protetor solar, chapéus e guarda-chuvas
- Evite permanecer em ambientes fechados e sem circulação de ar, onde o calor se acumula e pode ser mais intenso do que ao ar livre
- Saiba como obter ajuda, anote telefones e informações sobre o serviço de saúde ou de ambulância – para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ligue 192