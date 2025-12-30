Assine
overlay
Início Saúde
ALTAS TEMPERATURAS

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

O risco de morte é maior para idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiência renal; saiba informações sobre serviços de saúde

Publicidade
Carregando...
AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
30/12/2025 13:29 - atualizado em 30/12/2025 13:32

compartilhe

SIGA
x
Belo Horizonte está sob alerta para onda de calor até a próxima terça-feira (30/12)
Não saia nos horários mais quentes e, quando estiver ao livre, use protetor solar, chapéus e guarda-chuvas crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

A onda de calor que afeta diversos estados do país neste final de ano, em especial as regiões Sudeste e Centro-Oeste, traz riscos reais à saúde. O calor pode levar à falência térmica do corpo, com sintomas como confusão mental, pele quente e seca e temperatura corporal acima de 40º C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O risco de morte é maior para idosos e pessoas com alguma doença, como diabetes e hipertensão, além de Alzheimer e insuficiência renal. Para evitar que o corpo sofra com o calor, é necessário tomar alguns cuidados.

Confira algumas recomendações:

  • Reforce a hidratação. Beba mais água e evite bebidas alcoólicas. Em vez de aliviar o calor, o álcool acelera a desidratação
  • Use roupas com tecidos respiráveis. Roupas escuras e pesadas retêm calor e dificultam a ventilação
  • Tenha cuidado com banhos gelados, que provocam efeito rebote e fazem o corpo aumentar a produção de calor

Leia Mais

Cuidados em casa:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Sempre que possível, proteja a casa da entrada de calor, feche portas, janelas e cortinas durante as horas mais quentes e abra de noite para refrescar
  • Use ventiladores e aparelhos de ar condicionado, se disponíveis; mas sem exagerar na regulagem do frio para não causar choque térmico

Fora de casa:

  • Antes de planejar suas atividades, procure saber quão quente e úmido será o dia
  • Não saia durante os horários mais quentes
  • Quando estiver ao livre, use protetor solar, chapéus e guarda-chuvas
  • Evite permanecer em ambientes fechados e sem circulação de ar, onde o calor se acumula e pode ser mais intenso do que ao ar livre
  • Saiba como obter ajuda, anote telefones e informações sobre o serviço de saúde ou de ambulância – para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ligue 192

Tópicos relacionados:

altas-temperaturas calor onda-de-calor verao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay