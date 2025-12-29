Onda de calor: 7 alimentos leves e refrescantes para o cardápio

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o Brasil enfrentando uma intensa onda de calor em diversas regiões neste final de 2025, a alimentação se torna uma ferramenta essencial para manter o corpo hidratado e saudável. Escolher os pratos certos não apenas nutre, mas também ajuda a aliviar o desconforto térmico, repondo líquidos e sais minerais perdidos com o suor.

Além de aumentar a ingestão de água, incluir ingredientes estratégicos no cardápio pode fazer toda a diferença no bem-estar diário. Alimentos com alta concentração de água, vitaminas e de fácil digestão são os mais indicados, pois evitam que o organismo gaste energia excessiva no processo digestivo, o que poderia elevar a temperatura corporal.

Leia Mais

Confira sete opções leves e refrescantes para incluir nas suas refeições durante os dias mais quentes:

Melancia : composta por mais de 90% de água, é uma das frutas mais eficazes para a hidratação. É rica em vitaminas A e C, além de licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger a pele dos danos solares.

Pepino: assim como a melancia, o pepino tem altíssimo teor de água. Versátil, pode ser consumido em saladas, sucos ou mesmo em rodelas na água aromatizada, oferecendo uma sensação imediata de frescor.

Folhas verdes: alface, rúcula e agrião são bases perfeitas para saladas leves. Elas hidratam, são ricas em fibras e de digestão rápida, evitando a sensação de peso e sonolência após as refeições.

Frutas cítricas: laranja, limão, abacaxi e tangerina são excelentes fontes de vitamina C e potássio. Seu sabor ácido estimula a salivação e ajuda a matar a sede, sendo ótimas para sucos naturais ou consumidas in natura.

Iogurte natural: servido gelado, é uma ótima fonte de proteína e probióticos, que auxiliam na saúde intestinal. Pode ser combinado com frutas frescas, tornando-se um lanche nutritivo e que ajuda a regular a temperatura do corpo.

Água de coco: é um isotônico natural, ideal para repor os eletrólitos perdidos através do suor, como sódio e potássio. É uma bebida de baixa caloria que hidrata de forma rápida e eficiente.

Hortelã: a folha contém mentol, um composto que ativa os receptores de frio na pele e na boca, proporcionando uma agradável sensação de frescor. Pode ser adicionada a sucos, chás gelados e saladas.

Fique atento aos sinais de desidratação

É fundamental reconhecer os primeiros sintomas de desidratação, como sede intensa, boca seca, diminuição da urina, cansaço e dor de cabeça. Em casos mais graves, podem ocorrer tonturas e confusão mental. Se os sintomas persistirem, procure ajuda médica.

O que evitar no calor

Alimentos pesados e gordurosos, como frituras, carnes gordas e pratos muito condimentados, exigem mais do sistema digestivo e podem aumentar a sensação de calor. Bebidas açucaradas e alcoólicas também devem ser consumidas com moderação, pois contribuem para a desidratação do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.