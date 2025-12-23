Diabetes: 6 dicas para curtir as festas de fim do ano

Se você tem diabetes, monitorar o nível de glicose é sempre uma prioridade. Durante a temporada de festas de fim de ano, no entanto, quando panetones, pavês e outros pratos deliciosos estão por toda parte, pode ser um desafio ainda maior respeitar o plano de refeições e manter estáveis os níveis de glicemia.

Os encontros no Natal e no réveillon giram em torno da mesa farta e muitas vezes as festas contam com alimentos que não estão sempre na nossa dieta cotidiana. Por isso, o planejamento correto é fundamental para fazer escolhas mais saudáveis e desfrutar bons momentos com a família e amigos. “Apesar de a pessoa que tem o seu diabetes bem controlado possuir uma dieta semelhante à daquela sem diabetes, é preciso restringir açúcares de absorção rápida e as gorduras saturadas”, lembra Patrícia Ruffo, nutricionista e gerente científico da divisão nutricional da Abbott no Brasil.

Como manter o diabetes bem-controlado?

Conhecer seu nível de glicose fornece informações sobre a saúde do seu corpo. Seu nível de glicose pode dizer se você precisa de um lanche suplementar ou unidades extras de insulina. Também pode dizer como seu corpo reage à ingestão de carboidratos. E o monitoramento contínuo da glicose (CGM) é uma ferramenta para gerenciar seus cuidados com o diabetes.

“O CGM permite acompanhar as leituras de glicose sem as rotineiras picadas de dedos, empoderando as pessoas que vivem com diabetes a tomar decisões mais assertivas sobre sua saúde. Ao oferecer dados de glicose, a monitorização é útil para identificar sinais ou sintomas de hipoglicemia, e para aquelas cujos episódios podem se apresentar de forma grave, com perda de consciência e sem os sinais clínicos de alerta; bem como nos casos de ajuste de medicação como insulina em resposta aos dados de glicose, incluindo adesão mais confiável e tempo de medicação ajustado”, explica Jellin Zambon, endocrinologista e gerente médica sênior da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott no Brasil.

Confira a seguir as dicas da nutricionista para aproveitar as festas de fim de ano sem estresse.

1. Planeje com antecedência

Antes de chegar a qualquer evento, estabeleça um plano do que você vai comer. Por exemplo, se sabe que só haverá aperitivos, selecione aqueles ricos em fibras e que possuem baixo impacto na sua glicemia, como vegetais e proteínas magras. Seja cauteloso com molhos que podem adicionar calorias escondidas, sal ou açúcar. Também é possível procurar os cardápios dos restaurantes na internet e planejar a refeição antes do tempo.

2. Não fique em jejum durante longos intervalos

Ignorar uma refeição pode afetar negativamente o nível da sua glicemia, especialmente se você administra insulina. Por isso, quando a ceia for servida mais tarde, uma forma de não ficar muito tempo em jejum é optar por suplementos indicados para pessoas com diabetes – principalmente os que possuem carboidrato com baixo índice glicêmico – algumas horas antes da refeição.

Quando a refeição for servida, tenha como objetivo encher metade de seu prato com legumes e verduras (brócolis, cenouras, espinafre). “A outra metade pode ser dividida em um quarto de grãos (arroz integral ou lentilha), ou até mesmo por opções como a batata-doce; e o quarto final com proteína magra (peixe, peru ou frango sem pele)”, sugere Patrícia.

No caso de carnes como o tender, que é feito com a carne mais magra do porco, opte por uma fatia com cerca de 50 gramas, que contém em média 80 calorias, e prefira as opções com menos teor de sódio. Por fim, adicione um pedaço de fruta e/ou laticínios para completar sua refeição.

3. Mantenha-se hidratado

Beber água é importante para a nossa saúde geral e bem-estar, mas novas pesquisas mostram que a bebida também pode nos ajudar com as calorias que consumimos. Além disso, a escolha da água pode ser útil para limitar bebidas açucaradas que podem ser tentadoras nesta época do ano.

4. Escolha bem os carboidratos

Os alimentos ricos em carboidratos podem fornecer muitos bons nutrientes. No entanto, em comparação com as gorduras e as proteínas, os carboidratos têm maior impacto sobre a glicemia. Por isso, é importante escolhê-los sabiamente, e optar por alimentos com baixo índice glicêmico, como os alimentos ricos em fibras, ou seja, carboidratos que são lentamente digeridos e que causam menor impacto na glicemia.

Além disso, limite a ingestão de carboidratos refinados e processados e escolha alimentos ricos em fibras como maçã, cenoura, feijão, lentilha, castanha-do-pará e castanha-de-caju.

5. Diminua a velocidade



O cérebro demora cerca de 20 minutos para avisar o estômago que você está “satisfeito”. Quando as refeições são consumidas lentamente, as pessoas comem significativamente menos calorias do que aquelas que comem rápido. Para ajudar a diminuir a velocidade ao comer, tente mastigar lentamente e mais vezes.

6. Pode comer a sobremesa, mas...

“Se a sobremesa realmente importa, planeje com antecedência e coma menos carboidratos ao longo do dia, para que você possa desfrutar de um pedaço daquela torta ou uma rabanada”, aconselha a nutricionista. Lembre-se de ser consciente sobre os tamanhos das porções.

Porções de frutas já higienizadas estimulam o consumo e, se você as comer antes das refeições, elas o ajudarão com a saciedade, um trunfo para não exagerar na comida. A maçã, por exemplo, é rica em pectina (fibra solúvel), que auxilia no controle glicêmico.

Se você é fã de panetone e sorvete, uma sugestão é cortar um panetone diet em pedaços pequenos e misturá-lo bem com sorvete diet de creme. Outra opção é misturar o sorvete de creme com amêndoas em lâminas.